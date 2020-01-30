Выбирай мебель от 80 фабрик в «Ромарти»

Выбрать мебель правильно – значит иметь возможность увидеть и сравнить разные фабрики, материалы, дизайн, цены. Сделать это в одном месте можно в «Ромарти».

Выбор мебели — тот еще квест: множество небольших магазинов, разный ассортимент, фабрики, цены. Непонятно, что выбрать: чем дорогая мебель отличается от дешевой, кроме цены? чем фабрика «А» лучше, чем фабрика «Б»? взять российскую или импортную?

Даже в крупных мебельных центрах чаще всего собраны десятки арендаторов, и каждый предлагает свой ассортимент. Пока дойдешь до последнего магазина диванов или кухонь, забываешь, что видел в первом. После многочасового хождения по салонам хочется махнуть на всё рукой и купить хоть что-нибудь, лишь бы закончить этот марафон.

80 фабрик с гарантией качества

Если сравнить покупку мебели и автомобиля, выйдет похожая история: приходится ездить по салонам, тестировать разные модели, изучать информацию в интернете. А было бы здорово собрать все модели в одном месте, прокатиться на каждой, чтобы прочувствовать разницу, и услышать объективный совет эксперта, который не «привязан» к конкретной марке. С автомобилями такой эксперимент вряд ли возможен, а вот в случае с мебелью — вполне! Нужно найти магазин, где представлено максимальное количество фабрик разного уровня, мебель в разных ценовых категориях, с единым ассортиментом (а не множеством отдельных бутиков), с удобной навигацией и непредвзятыми консультантами.

80 фабрик — именно столько производителей собрано в мебельном центре «Ромарти». Это российские и зарубежные фабрики, которые выпускают мебель от недорогой до премиальной.

В пределах одного мебельного центра покупатель может посидеть на диване за 7, 50, 150, 500 тысяч и даже за миллион рублей и понять, чем они отличаются.

Роман Мартиросов, основатель мебельного центра «Ромарти»: - «Ромарти» — оптово-розничная компания, мы поставляем мебелью на весь ЦФО и сотрудничаем с огромным количеством производителей. Мебельный рынок быстро меняется, на него приходят новые компании. Наше преимущество в том, что мы этот рынок знаем, постоянно изучаем новых производителей и представляем в Туле не только известные бренды, но и новые фабрики, которые производят хорошую, качественную мебель. Это дает покупателю бОльшую свободу выбора: он может купить мебель раскрученной марки, а может — малоизвестной фабрики, и ее качество тоже будет очень достойным. Дело в том, что в «Ромарти» нет ни одной фабрики, на которой мы не побывали бы лично и не познакомились бы с производством. Мы не работаем с теми, кто нарушает технологию.

Легко найти нужное и сделать выбор

Выбирать мебель в «Ромарти» легче, чем во многих мебельных центрах. Во-первых, здесь покупателю не навязывают какую-то конкретную марку. В небольшом магазине продавец знает и хвалит одну-две фабрики, что не дает полной картины, — а здесь специалист проконсультирует вас по любой из 80 фабрик и поможет найти оптимальный вариант под ваши пожелания и потребности.

Ассортимент в «Ромарти» сгруппирован по назначению. Если вы ищете кухню, все они находятся на одном этаже: отечественных и импортных производителей, подешевле и подороже, классические и современные, из ЛДСП, МДФ, пластика, шпона и натурального дерева. Все возможные варианты для сравнения будут у вас перед глазами.

Тот же принцип — с мебелью для гостиных, со спальнями, детскими, диванами и т. д. Скажите, какая мебель вам нужна, вас направят на нужный этаж, и ассортимент там будет огромным, но выбор — легким, ведь не нужно объезжать десяток магазинов, чтобы увидеть/потрогать мебель разных фабрик, дизайна и цены.

Хочется купить мебель высокого уровня или, наоборот, нужно сэкономить? В «Ромарти» у покупателя всё перед глазами, а консультанты подскажут, что лучше выбрать без ущерба для качества и эстетики, но с выгодой для бюджета. Есть итальянские фабрики и российские, которые им не уступают; а есть бюджетный ассортимент, который позволит обставить всю квартиру с небольшими затратами. Даже в одном ценовом сегменте представлены диваны, кухни, спальни и гостиные от десятков фабрик, и вы сразу увидите и узнаете, чем одна отличается от другой.

Когда в мебельном центре единый ассортимент, покупатель может заранее виртуально посмотреть, как будут выглядеть в одной комнате разные предметы — например, стенка и диван в гостиной, кухня и стенка в гостиной-студии. При покупке мебели в разных магазинах это вряд ли возможно.

В магазине, где есть разноплановые модели, вы делаете аргументированный и осознанный выбор, который не разочарует вас впоследствии.

5 этажей мебели

«Ромарти» — это пять этажей мебели, и на каждом представлена мебель для определенных помещений вашего дома. Здесь не потратишь время на долгие поиски: например, за мебелью для детской комнаты идем в цоколь, за шкафом-купе — на второй этаж.

Цокольный этаж: детские, мягкая мебель, прихожие, офисная мебель.

Для детских комнат в «Ромарти» есть кровати — обычные и «мультяшные» в виде машинок, двухъярусные, кровати-чердаки.

Есть комплекты корпусной мебели, чтобы вы могли обставить всю комнату в одном стиле;

есть детские и подростковые стенки, детские диваны, мягкие кресла-груши и многое другое.

Мебель — на любой бюджет, от экономичной из ЛДСП до премиальной из массива дерева. Удобно, что сравнить разные варианты вы можете в одном месте.

Если вам нужен недорогой диван, тоже спускайтесь за ним в цоколь: здесь есть большой выбор мягкой мебели по минимальным ценам, но при этом удобной и хорошего качества.

Ищете мебель для прихожей? В цокольном этаже вы найдете шкафы, обувницы, комоды, пуфы и сможете собрать любую конфигурацию для вашего холла.

Обставляете офис или рабочее место дома? Рабочие столы и кресла здесь представлены в большом ассортименте.

1 этаж: мягкая мебель и гостиные

Диваны прямые и угловые, «книжки» и «аккордеоны», обитые велюром, рогожкой, кожей и еще сотнями других тканей — если есть где-то диванный рай, то он точно в «Ромарти»!

Первый этаж завораживает бесконечным количеством диванов, и не подобрать нужную модель под свой интерьер и бюджет просто невозможно.

Мебель отличается не только ценой, но и особенностями наполнения, обивкой, формой. Один диван мягче, второй жестче, в третьем наполнитель с «памятью» подстраивается под форму тела, у четвертого другой угол наклона спинки — но чтобы понять, на каком из них вам будет комфортнее, все они должны стоять рядом, как в «Ромарти», чтобы вы могли присесть на каждый и выбрать лучший для себя.

На первом и всех остальных этажах мебельного центра «Ромарти» вы увидите множество аксессуаров для дома — картины, букеты из искусственных цветов, которые не отличишь от живых, вазы и многое другое.

Они уже подобраны к определенной мебели дизайнерами, так что вы можете воспользоваться готовыми решениями и сделать стиль интерьер законченным и гармоничным.

2 этаж: спальни и шкафы-купе

На этом этаже можно купить всё для сна: не только мебель для спальни, выбор которой огромен и разнообразен, но и постельное белье, наматрасники, пледы. И конечно, матрасы — залог полноценного отдыха.

Как и в случае со всем остальным ассортиментом, матрасов в «Ромарти» тоже много: не одна марка, а сразу три, представленные множеством моделей. И так как матрас лучше всего выбирать спиной — на каждый здесь можно прилечь и «вычислить» самую комфортную для себя степень жесткости.

Что касается мебели для спальни, она в «Ромарти» есть в любом стиле, оттенке, комплектации и по разной цене.

Также на втором этаже продаются шкафы-купе фабричного производства, от классических до современных.

Шкаф можно «подогнать» под ваши размеры, взяв нужную вам высоту, ширину, количество полок, размер дверей - как конструктор.

Вы можете выбрать наполнение, фасады (стекло, зеркало, ЛДСП и т. д. ), оттенок профилей и рисунки на дверях — вам предложат колоссальный выбор изображений, который на ваш шкаф нанесут на фабрике.

3 этаж — кухни

На третьем этаже представлены кухни, обеденные группы, мягкие кухонные уголки во всех ценовых категориях. Здесь можно купить кухню и за 7000 рублей, и итальянскую в сто раз дороже, недорогой стол из металла и ЛДСП или огромный стол из массива дерева.

Выбор и кухонь, и обеденных групп поражает — он кажется просто бесконечным!

Удобно, что разные варианты собраны в одном месте, и есть возможность увидеть разные стили, цвета, материалы, посидеть за разными столами, прочувствовать комфорт посадки на стульях. Обратите внимание, например, на итальянскую обеденную группу, в которой стулья и стол чуть ниже стандартных. Считается, что такая высота наиболее комфортна для сидения. Присядьте, попробуйте!

В «Ромарти» вы можете заказать и индивидуальны дизайн вашей кухни и обеденной зоны. Например, выбрать разнообразные столешницы, использовать всевозможные эффекты — глянец, шелкографию, патину. На кухонных фасадах и поверхностях столов можно применить фотопечать любых изображений — от природных до абстрактных.

4 этаж — мебель премиум-класса

На самом верхнем этаже «Ромарти» вы найдете мебель высокого уровня — продукцию итальянских фабрик, мебель из Китая и Германии, а также коллекции от российских производителей, которые не уступают в качестве и дизайне итальянским аналогам.

Премиальная мебель — это всегда дорогие ткани, безупречное качество лакокрасочного покрытия, натуральные материалы и много интересных решений: например, сусальное золото в декоре деревянных поверхностей, вышивка шелком по обивке мебели, резные орнаменты или футуристичные формы.

Дорогую мебель многие салоны чаще всего привозят на заказ, ждать ее приходится месяцами.

В «Ромарти» большинство моделей есть в наличии, в том числе последние новинки с выставки в Милане.

Скидки больше, расходов меньше

Покупать мебель в большом мебельном центре крупной компании выгодно. Выгодно по времени: можно приехать один раз и купить мебель на всю квартиру. Выгодно с точки зрения дисконтной программы: у покупателя есть карта на скидку, которая растет с каждой новой покупкой. Покупаешь сразу несколько предметов, и скидка увеличивается.

«Ромарти» — крупный оптовик, который держит выгодные цены благодаря большим объемам закупок и прямому сотрудничеству с фабриками. Вместе с производителями (а их, напомним, 80!) мебельный центр постоянно проводит совместные акции и дает честные скидки.

Почему честные? Вот один из примеров: в «Ромарти» не увидишь скидку в 70%, потому что наценка на мебель не превышает 40%. А «рисовать» завышенные цены, перечеркивать их и создавать видимость скидки здесь не считают возможным.

Каждый месяц разные фабрики проводят в «Ромарти» свои акции. Все актуальные скидки есть на сайте компании. Сейчас в мебельном центре действуют скидки до 20% на новый ассортимент. В «Ромарти» появились новые коллекции, которые можно купить дешевле. Это ортопедические диваны, гостиные в стиле лофт и другие интересные модели.

Скидку 15% можно получить и на итальянскую мебель. Она, как и мебель большинства фабрик, есть в наличии: собственный логистический центр позволяет держать большой складской запас.

Фирменной программой в «Ромарти» стала акция «Новосел» — для тех, кто только купил жилье. При обстановке трех комнат мебельный центр дает существенные дополнительные скидки, чтобы помочь новоселам быстрее и с меньшими затратами обустроиться в новой квартире.

Интересное спецпредложение действует на готовое решение — это возможность полностью обставить однокомнатную квартиру со скидкой 35%. Прихожая, кухня, диван и стенка обойдутся всего в 35990 рублей.

А теперь внимание! Всем читателям этой статьи мебельный центр «Ромарти» дарит специальную скидку — 40% на несколько позиций:

Обеденная группа QIXIN.

Мягкая мебель «Калинка 75».

Диван «Оливия».

Матрас «Аэро Натурель».

Этих скидок вы не увидите в торговом зале, потому что они действуют только для вас! Чтобы сэкономить 40%, покажите скриншот данной статьи консультанту или назовите промокод «Myslo».

Мебельный центр «Ромарти»

Тула, ул. Галкина, 3-д.

Тел. (4872) 636−925.

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