«Ты чьих будешь»: как составить родословную и узнать историю своей семьи?

Зачем люди ищут свои корни? С чего начать исследование? Где брать информацию? Сколько стоят услуги генеалогов? Ответы узнали у экспертов по работе с давно минувшим — главного хранителя Государственного архива Тульской области Максима Миленина и научного сотрудника Тульского историко-архитектурного музея Владимира Глазкова.

Определитесь, что будете искать

— Поверьте, если вам расскажут, что ваш дедушка был водителем у самого маршала Жукова, это может неожиданно оказаться правдой и найти подтверждение в архивных документах, — говорит Максим Миленин.

Составляя фамильное древо, начните с родственников. Узнайте у них все, что им известно, — не только фактические сведения о своих предках, но и семейные легенды.





Важно правильно сформировать запрос для дальнейшего поиска: понять род занятий вашего предка, где он жил, даты его рождения и смерти или хотя бы временные промежутки каких-то ключевых событий из его биографии.

Только после того как вы собрали конкретные факты, можно идти в Государственный архив. Важно помнить: чем больше данных вам удастся собрать, тем больше шансов найти полноценную информацию.

Ответ — в семейных фотографиях

Если остались старые фото, их можно атрибутировать — попытаться разобраться в каждой детали на снимке: во что одет ваш предок, форменная ли это одежда, если да, то какие награды на ней. Все это говорит о каких-то важных эпизодах в жизни человека.

— Фотографирование в давние времена было дорогим удовольствием, — рассказывает научный сотрудник ТИАМа Владимир Глазков. — Фотографировались люди всего несколько раз в жизни, поэтому на старинных снимках точно есть важные детали.

Если ваш родственник служил в армии, на погонах вы увидите вензель, букву или цифру. Можно обратиться к историкам, которые определят по этим символам, в какой воинской части служил ваш предок.





Вероятность найти снимок в архивах крайне мала, поскольку фотографий там хранится немного. Те снимки, что не подшиты в дела и хранятся отдельно, называют просто — коллекция. Найти в ней фото своих бабушки и дедушки невозможно.



Но фотографии, например, с поступления в учебное заведение найти можно — они хранятся в делах, снимки прошиты и пронумерованы вместе с другими документами аспирантов. Допустим, если ваш предок поступал в военное училище, информацию о нем вы можете найти в Военно-историческом архиве в Москве.

Как устроен архив

Архивы — огромные здания, где структурированно хранятся документы разных периодов истории нашей страны. Условно их делят на федеральные, региональные и ведомственные.

В Тульской области действуют два филиала Государственного архива, читальные залы которых вы можете посетить. От даты запрашиваемой информации будет зависеть, в какой из этих архивов вы обратитесь.

Ул. Болдина, 94 — здесь хранятся документы дореволюционного периода (до 1917 года).

Пр. Ленина, 44-а — документы советской эпохи.

Здание Государственного архива на ул. Болдина, 94.



В России сейчас работает 15 федеральных архивов, в каждый из них также можно сделать запрос.



Если вы ищете предка, который воевал в Великой Отечественной войне, знайте: Госархив Министерства обороны оцифровал значительную часть своих документов. На сайте «Память народа» вы можете не только найти родственников, но и увидеть наградные листы, в которых описаны заслуги ваших предков.



Научный сотрудник ТИАМа Владимир Глазков рассказал, что в Российском государственном историческом архиве удалось найти интереснейшие исторические сведения о Тульском крае.

Основная единица хранения в архиве — дело. Это папка с документами, которые объединены общими сведениями, вручную прошиты и пронумерованы. На обложке вы увидите название, дату самого старинного документа и номер дела.







В хранилищах созданы специальные условия. Всё по нормам: свет, температура, влажность. Так документы будут оставаться в сохранности максимально долго. Для удобства поиска в хранилище созданы описи.

Хранилище Госархива на ул. Болдина, 94.

Как обратиться в архив

Самый простой способ — зайти на сайт Государственного архива Тульской области и сделать генеалогический запрос. Это платная услуга, поскольку поиском займетесь не вы, а работники архива. Через некоторое время вам придет подробный ответ от хранителей.

— Даже если вдруг нам ничего не удастся найти, мы обязательно расскажем человеку, где ему можно продолжить поиски и куда обратиться.

Если найдем информацию о предке в архивных документах, пришлем вам заверенный документ. Также по необходимости мы можем предоставить цифровую копию записи факта события, которое вас интересует, — рассказывает Максим Миленин.

Если вы захотели стать настоящим исследователем и поработать со старинными документами лично, вы можете записаться в читальный зал архива. Это бесплатно. Нужно будет предоставить свой паспорт и заполнить специальную форму.

— Наши сотрудники объяснят, как заказать дело, как найти в нем нужный документ или запись. Вы будете работать самостоятельно и, как настоящие генеалоги, сами просмотрите каждый документ и найдете сведения о предках.





В читальном зале смотрители строго следят за посетителями, чтобы все документы вернулись в архив в целости и сохранности.

— Перед тем как вы получите дело, сотрудники проверяют его полистно. Они точно знают, сколько в деле было листов, всё зафиксировано в системе. Поэтому просто так никто ничего с документом не сделает. Из-за такой проверки выдача дел занимает несколько дней — прийти и сразу получить 20 дел не получится. После того как вы сдали дело, сотрудники проверят его снова.

Читальный зал в архиве.

Также можно зайти на сайт и найти цифровую копию нужного документа — в архиве есть целый отдел, который с помощью специальных сканеров неустанно оцифровывает все дела. По приблизительной оценке Максима Миленина, уже удалось получить около 70% цифровых копий архива.

Сколько стоит составить родословную в архиве?

Если вы ищете один факт, то цена за услугу составит около 2000 рублей. Но если вам необходимо найти не одно поколение предков либо записи о нескольких событиях в разный исторический период, цена вырастет в разы.

— Есть люди, которые годами составляют свою родословную и платят за это немалые суммы. А есть те, кто ищет документ в архиве самостоятельно, — они приходят к нам как на работу уже много лет, — говорит Максим Миленин.





Можно ли заказать родословную в интернете ?

На теме составления фамильного древа паразитируют нечистые на руку люди. В интернете много коммерческих генеалогов, которые предлагают составить вашу родословную. Однако их возможности точно такие же, как и у любого человека.

— Несколько лет назад в военно-историческом архиве была задержана женщина, которую поймали на краже документа первой четверти XIX века. Она вырвала лист из дела, свернула и спрятала в ботинок. Смотрители архива сразу же обратили на нее внимание. Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил кражу. На выходе ее ждала полиция. Документ был возвращен и восстановлен, а женщину привлекли к ответственности и выдали пожизненный запрет на работу с архивами, — рассказывает Владимир Глазков.





Архивисты же относятся к частным генеалогам с большим предубеждением. Проблема не в самой услуге, а в рисках: коммерческий генеалог может запросто предоставить вам недостоверную информацию, сославшись на поддельный документ. Свои деньги назад вы не получите, а услуги таких организаций стоят минимум 100 тысяч рублей.

— Важно понимать: любой человек, утверждающий, что имеет особый доступ в государственные архивы, лжет. Для архивистов все исследователи равны. Специалисты работают там не из-за зарплат, а из-за любви к своему делу. В современных цифровых архивах возможность для самодеятельности или подкупа сотрудника сведена к нулю. Вы направляете запрос, и неизвестно, кто конкретно будет его обрабатывать. Это исключает любые манипуляции, — отмечает научный сотрудник ТИАМа.

Более надежный путь — написать официальный запрос в архив. Это тоже платная услуга. Ваши деньги в этом случае пойдут государству, а работу будут выполнять профессионалы, которые имеют больше шансов найти нужные сведения.

Метрические книги

В наше время регистрацией рождений, браков и смертей занимается загс. В дореволюционный же период эти функции выполняла церковь, поскольку подавляющее большинство населения было православным и неверующих, по сути, не было. Все акты крещения, венчания и отпевания фиксировались в специальных метрических книгах.

— В них заносили сведения о каждом крещенном младенце: дата, пол, данное при крещении имя, имена родителей и крестных. Например, запись могла выглядеть так: «У тульского казенного мастерового такого-то и законной жены его Татьяны родился младенец мужского пола, окрещён такого-то числа». За подделку этих сведений полагалось суровое наказание, — говорит Владимир Глазков.





Строгий учет был жизненно важен для государства, поскольку все крестьяне и мещане платили подушную подать, а мужчины несли рекрутскую повинность. Государству необходимо было знать число налогоплательщиков и будущих солдат.





Кроме записей о рождении, в метрические книги вносились сведения о венчании (с указанием имен, сословий и возрастов брачующихся) и о смерти (с указанием причины, например: «от удушья», «от горячки» или «от дряхлости»).

Если вы знаете, на какой улице или в каком районе жили ваши предки, можно найти метрическую книгу с приходом близлежащей церкви.

Тульские метрические книги хранятся в филиале архива на ул. Болдина, 94.

У людей другого вероисповедания были свои такие же метрические книги. Они также хранятся в архивах.

«Сеансы связи» в ТИАМе

Любой желающий может принести фото из семейного альбома и обсудить его со специалистами. Это бесплатно. Мероприятие проводится раз в месяц в цокольном этаже ТИАМа.

— Пример с недавнего сеанса. На снимке — мальчик в странном головном уборе. Это оказался красноармейский летний шлем образца 1930 года. Значит, фото довоенное. Владелец снимка этого не знал.

Еще девушка принесла фотографию своего отца 60-х годов. На снимке он запечатлен в классическом пиджаке, но брюки перешиты и заужены по моде того времени. Настоящий стиляга!

Интересно обращать внимание людей на такие мелочи — так предки по-настоящему оживают для своих потомков, — отмечает Владимир Глазков.

Какие фамилии носят коренные туляки

Может быть, среди этого небольшого списка вы найдете свою?

Стрекопытовы — указано, что это распространенная фамилия среди сословия тульских оружейников.

Ермолаев-Зверев — фамилия, связанная с конкретным историческим зданием в Туле.

Буташов — пример неходовой, то есть достаточно редкой и, возможно, местной фамилии.

Шамарин — выдающийся конструктор минометного вооружения, который проживал в Туле.

Сериков — основатель кондитерской «Старая Тула».

Мосалов — тульский оружейник, мануфактурщик, основатель промышленной династии.

Лисицины — основатели первой в Туле самоварной фабрики.

Зачем знать о своих предках

Собрать по крупицам свою родословную — колоссальный труд. А стоит ли игра свеч? Ответ — однозначно да. Ведь вы сможете узнать историю каждой жизни, благодаря которой вы появились на свет, разобраться, что за кровь течет в ваших жилах. Возможно, это откроет новые горизонты талантов и предрасположенностей. А может, напротив, что-то из жизни предков станет уроком для вас.

— Только узнав свое прошлое, можно построить будущее. Все, что сохранили для нас предыдущие поколения, мы должны ценить, уважать и пристально исследовать. Именно в изучении прошлого кроется ключ к построению лучшего мира, — считает Максим Миленин.

— Когда человек оторван от своих корней, ему тяжелее. Понимание того, что твои предки смогли найти место в жизни, помогает и тебе найти свое, — подытоживает Владимир Глазков.