Устали от «квеста» по больницам? Можно решить все «женские» вопросы в одной клинике

Вы столкнулись с проблемой: непонятные анализы, тревожные симптомы УЗИ, боль, которая мешает жить. И начинается хождение по мукам: кабинет в поликлинике, очередь к платному специалисту в одном конце города, УЗИ — в другом…

А про операцию и говорить страшно — нужно ехать «в какой-то центр», где вас никто не знает.

Вы теряете самое ценное — время, нервы и уверенность. А что если есть путь короче?

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

— Мы создали место, где гинекология — это не конвейер, а персональный маршрут к вашему здоровью. От простого приема — до сложной операции. Без потерь, стресса, лишних вопросов.

Принцип «всё в одном месте»

Это не про стены, а про ваше спокойствие. Ваша история — в одних руках.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В Клинике Л’Мед | Тула ваш гинеколог, который провел первичный осмотр, сам же и делает УЗИ. Он уже знает вашу историю, ваши тревоги и нюансы. Ему не нужно перелистывать кипу чужих записей. Он видит картину целиком — с первого приема и до момента, когда вы услышите заветное: «Всё в порядке».

От диагноза к решению — за 2-3 дня

Больше не нужно неделями ждать консультации, пересдавать анализы и снова объяснять свою проблему с нуля.


Как это выглядит в Клинике Л’Мед | Тула:

  • день обращения — прием и УЗИ у вашего врача + анализы;
  • утром следующего дня — при необходимости — операция;
  • вечером — вы уже в палате, а врач, который вас оперировал, лично контролирует ваше состояние.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Клиника Л’Мед | Тула исключила лишние шаги. И главное — убрала ваше одиночество на этом пути.

Хирургия без страха: вас оперирует «свой» врач

Самое страшное в операции — неизвестность, когда вы ложитесь на стол к незнакомому человеку в незнакомом месте.

А теперь другое ощущение: вас ведет в операционную тот самый доктор, который вас выслушал, все объяснил и которому вы уже доверяете. Тот, с кем вы уже прошли половину пути. Это меняет всё. От страха не остается и следа.

С чем могут помочь доктора Клиники Л’Мед | Тула:

  • ежегодные осмотры, УЗИ, анализы;
  • недержание мочи;
  • бесплодие;
  • пластика влагалища и половых губ;
  • «выпадение»;
  • интимное омоложение;
  • кисты яичников;
  • полипы и миомы;
  • эрозия, эктопия, дисплазия шейки матки;
  • папилломы и кондиломы.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Что вы получаете в итоге?

  • Скорость  решение проблемы за дни, а не месяцы.
  • Понятность  один врач ведет вас от начала и до конца.
  • Безопасность  вы не теряетесь между мнениями разных специалистов.
  • Комфорт  экономьте свои силы, время и душевные ресурсы.

Прием и операции в Клинике Л’Мед | Тула проводят:

Елена Николаевна Шнуркова

  • гинеколог-хирург,
  • опыт работы — 10 лет.

Василий Анатольевич Прохоров

  • гинеколог-эндоскопист,
  • опыт работы 35 лет.

Людмила Владимировна Клинцова

  • гинеколог-хирург,
  • опыт работы 49 лет.

«Л’Мед» всегда рядом. Можно задать любой вопрос:

Клиника Л’Мед | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00
Суббота: с 8.30 до 15.00
Воскресенье: выходной
ООО «Лазермед». Реклама.

29 октября, в 11:00
