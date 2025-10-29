Устали от «квеста» по больницам? Можно решить все «женские» вопросы в одной клинике

Вы столкнулись с проблемой: непонятные анализы, тревожные симптомы УЗИ, боль, которая мешает жить. И начинается хождение по мукам: кабинет в поликлинике, очередь к платному специалисту в одном конце города, УЗИ — в другом…

А про операцию и говорить страшно — нужно ехать «в какой-то центр», где вас никто не знает.

Вы теряете самое ценное — время, нервы и уверенность. А что если есть путь короче?

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

Александр Варев — Мы создали место, где гинекология — это не конвейер, а персональный маршрут к вашему здоровью. От простого приема — до сложной операции. Без потерь, стресса, лишних вопросов.

Принцип «всё в одном месте»

Это не про стены, а про ваше спокойствие. Ваша история — в одних руках.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В Клинике Л’Мед | Тула ваш гинеколог, который провел первичный осмотр, сам же и делает УЗИ. Он уже знает вашу историю, ваши тревоги и нюансы. Ему не нужно перелистывать кипу чужих записей. Он видит картину целиком — с первого приема и до момента, когда вы услышите заветное: «Всё в порядке».

От диагноза к решению — за 2-3 дня

Больше не нужно неделями ждать консультации, пересдавать анализы и снова объяснять свою проблему с нуля.



Как это выглядит в Клинике Л’Мед | Тула:

день обращения — прием и УЗИ у вашего врача + анализы;

утром следующего дня — при необходимости — операция;

вечером — вы уже в палате, а врач, который вас оперировал, лично контролирует ваше состояние.

Клиника Л’Мед | Тула исключила лишние шаги. И главное — убрала ваше одиночество на этом пути.

Хирургия без страха: вас оперирует «свой» врач

Самое страшное в операции — неизвестность, когда вы ложитесь на стол к незнакомому человеку в незнакомом месте.

А теперь другое ощущение: вас ведет в операционную тот самый доктор, который вас выслушал, все объяснил и которому вы уже доверяете. Тот, с кем вы уже прошли половину пути. Это меняет всё. От страха не остается и следа.

С чем могут помочь доктора Клиники Л’Мед | Тула:

ежегодные осмотры, УЗИ, анализы;

недержание мочи;

бесплодие;

пластика влагалища и половых губ;

«выпадение»;

интимное омоложение;

кисты яичников;

полипы и миомы;

эрозия, эктопия, дисплазия шейки матки;

папилломы и кондиломы.

Что вы получаете в итоге?

Скорость — решение проблемы за дни, а не месяцы.

Понятность — один врач ведет вас от начала и до конца.

Безопасность — вы не теряетесь между мнениями разных специалистов.

Комфорт — экономьте свои силы, время и душевные ресурсы.

Прием и операции в Клинике Л’Мед | Тула проводят:

Елена Николаевна Шнуркова

гинеколог-хирург,

опыт работы — 10 лет.

Василий Анатольевич Прохоров

гинеколог-эндоскопист,

опыт работы 35 лет.

Людмила Владимировна Клинцова

гинеколог-хирург,

опыт работы 49 лет.

«Л’Мед» всегда рядом. Можно задать любой вопрос:

Клиника Л’Мед | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00

Суббота: с 8.30 до 15.00

Воскресенье: выходной

