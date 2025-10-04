День добра в «Мисти Парке»: игры, улыбки и море развлечений

Что нужно детям для счастья? Веселые аниматоры, музыка, танцы и безграничная игровая зона! Это на собственном опыте доказали ребята, которые пришли на День добра в «Мисти парк» 2 октября.

Сюда бесплатно пригласили детей из АНО «Центр помощи и развития Океан Счастья», Благотворительного фонда «Не молчи», «Движения в защиту детства», НКО «Я+семья», Всероссийского общества инвалидов, Центра развития и сопровождения, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1, Семейного МФЦ «Мой семейный центр», Головеньковского детского дома-интерната и тех ребят, кто вынужденно переехал в Тулу из Курска, Белгорода и ДНР.

Гости праздника поучаствовали в анимационной программе, потанцевали и научились создавать фигурки из воздушных шаров на мастер-классе.

На этом развлечения не закончились: билет на праздник предполагал безлимитное посещение всех игровых зон парка, так что ребята повеселились на полную.

День добра объединил детей, находящихся в самых разных жизненных ситуациях. Здесь все стали равны, и все были счастливы.

Гости праздника поделились впечатлениями с Myslo.

Анна, Костя и Володя:

— Так классно, что есть такие праздники! Мы пришли на День добра вчетвером: все трое детей так увлеклись игровыми зонами, что их даже на общее фото было сложно собрать. Ребята в восторге от происходящего! Честно говоря, для мам день тоже стал запоминающимся: провести день в парке развлечений всем вместе — большое событие.

Татьяна, социальный педагог:

— Мы из социального центра на ул. Зорге. Наших воспитанников приглашают на такой праздник уже не первый раз, и всегда это становится очень желанным событием для них. Дети прямо с порога погружаются в эту атмосферу: участвуют в мастер-классах, играх, а потом бегают, прыгают, веселятся. Их просто не остановить! Надеемся, что Дни добра будут устраивать и дальше, ребятам они очень нужны.

Анжелика, Евгений и София:

— Мы участвуем в Дне добра во второй раз. Нас приглашают как семью участника СВО. Детям все очень нравится: конкурсы, аниматоры, аттракционы. Здесь весь день проходит в движении. Счастливы и дети и родители.