  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. День добра в «Мисти Парке»: игры, улыбки и море развлечений - MySlo.ru
город
город
Регистрация
День добра в «Мисти Парке»: игры, улыбки и море развлечений

День добра в «Мисти Парке»: игры, улыбки и море развлечений

На празднике собралось более 250 детей.

Что нужно детям для счастья? Веселые аниматоры, музыка, танцы и безграничная игровая зона! Это на собственном опыте доказали ребята, которые пришли на День добра в «Мисти парк» 2 октября.

PAV-9528.jpg

Сюда бесплатно пригласили детей из АНО «Центр помощи и развития Океан Счастья», Благотворительного фонда «Не молчи», «Движения в защиту детства», НКО «Я+семья», Всероссийского общества инвалидов, Центра развития и сопровождения, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1, Семейного МФЦ «Мой семейный центр», Головеньковского детского дома-интерната и тех ребят, кто вынужденно переехал в Тулу из Курска, Белгорода и ДНР.

PAV-9661.jpg

Гости праздника поучаствовали в анимационной программе, потанцевали и научились создавать фигурки из воздушных шаров на мастер-классе.

PAV-9754.jpg

На этом развлечения не закончились: билет на праздник предполагал безлимитное посещение всех игровых зон парка, так что ребята повеселились на полную.

PAV-9551.jpg

День добра объединил детей, находящихся в самых разных жизненных ситуациях. Здесь все стали равны, и все были счастливы.

PAV-9625.jpg

Гости праздника поделились впечатлениями с Myslo.

PAV-9613.jpg

Анна, Костя и Володя:

— Так классно, что есть такие праздники! Мы пришли на День добра вчетвером: все трое детей так увлеклись игровыми зонами, что их даже на общее фото было сложно собрать. Ребята в восторге от происходящего! Честно говоря, для мам день тоже стал запоминающимся: провести день в парке развлечений всем вместе — большое событие.

PAV-9633.jpg

Татьяна, социальный педагог:

— Мы из социального центра на ул. Зорге. Наших воспитанников приглашают на такой праздник уже не первый раз, и всегда это становится очень желанным событием для них. Дети прямо с порога погружаются в эту атмосферу: участвуют в мастер-классах, играх, а потом бегают, прыгают, веселятся. Их просто не остановить! Надеемся, что Дни добра будут устраивать и дальше, ребятам они очень нужны.

PAV-9647.jpg

Анжелика, Евгений и София:

— Мы участвуем в Дне добра во второй раз. Нас приглашают как семью участника СВО. Детям все очень нравится: конкурсы, аниматоры, аттракционы. Здесь весь день проходит в движении. Счастливы и дети и родители.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
Жизнь Тулы и области
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
вчера, в 11:13, 64 2418 -8
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попробовать крапиву
Жизнь Тулы и области
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попробовать крапиву
вчера, в 21:05, 42 629 0
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
Дежурная часть
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
вчера, в 15:13, 23 1465 -1
В Киреевском районе предприниматель продавал икру минтая без документов
Жизнь Тулы и области
В Киреевском районе предприниматель продавал икру минтая без документов
вчера, в 19:17, 20 392 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Концерт «Три дня дождя» и большой Stand Up: выходные в Туле
Концерт «Три дня дождя» и большой Stand Up: выходные в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.