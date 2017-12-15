Стань ещё прекраснее к встрече Нового года

Обзор Myslo: студии красоты, которые помогут вам выглядеть ослепительно к праздничному вечеру.

Предлагаем вам несколько салонов красоты и солярий, с услугами которых вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность и на новогоднем вечере чувствовать себя неотразимой.

Студия наращивания ресниц Юлии Кузиной

Длинные красивые ресницы — мечта каждой женщины. Как хочется, чтобы глаза были выразительными и яркими! Именно ресницы, их длина, изгиб и направление, вместе с формой бровей, могут сделать ваше лицо неповторимым, и придать взгляду яркость и изысканность.



Фотограф Лилия Ерошкина.

В студии наращивания ресниц Юлии Кузиной вам помогут выглядеть на праздничных торжествах особенной!

Юлия Кузина и коллектив студии поздравляет всех читателей с Новым Годом, и желает красоты, успехов во всех делах, счастья и благополучия!

Приходите на наращивание ресниц, и сделайте свой взгляд особенным! Ваши глаза зрительно увеличатся, станут выразительнее, а вы будете ещё увереннее в себе, и прекраснее.

Поресничное наращивание — самый популярный на сегодняшний день метод. Благодаря ему ресницы можно сделать объемными и очень пушистыми.

Весь декабрь в студии Юлии Кузиной объёмное наращивание

ресниц — 1000 рублей!

С января 2018 года в студии начнут работать курсы по наращиванию ресниц. Записывайтесь и приходите на обучение!

Тула, ул. Ложевая, 125 оф. 401

8 (953) 180-33-11

Группа ВК

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Magicsun, студия загара

До Нового года остаётся две недели — самое время, чтобы получить шикарный загар, который сделает вас ослепительной на праздничном вечере.

Доверьте свою красоту профессионалам!

После сеансов в студии загара Magicsun вы будете выглядеть этой зимой так, словно недавно вернулись с солнечного пляжа. Здесь знают всё о загаре, и помогут вам получить красивый оттенок кожи, а также порекомендуют средства для ухода.

В студии Magicsun есть всё для идеального загара:

Широкий выбор кабин с вертикальными и горизонтальным соляриями;

Своевременно обновляемые лампы в соляриях;

Дополнительные лампы для загара лица, шеи, декольте;

Коллагенарий;

Зеркальный пол для усиления загара ваших ног;

Профессиональная косметика для загара;

Идеальная чистота и комфортная обстановка;

Опытный, грамотный персонал.

Загорайте в студии Magicsun в холодный сезон — дарите себе хорошее настроение и уверенность, повышайте иммунитет, и будьте неотразимы!

Специальная косметика защищает кожу во время загара и делает цвет равномерным. А ещё средства для солярия увлажняют кожу, способствуют выработке меланина для получения насыщенного оттенка.

Профессиональная линия косметики для солярия, которую вам предложат в Magicsun, поможет защитить кожу, продлить и сохранить загар.

Хотите не просто загорать, а ещё подарить своей коже эластичность, свежесть и молодость?

В студии Magicsun есть коллагенарий! Он не просто делает вашу кожу загорелой, но и оказывает омолаживающий эффект!

Двойное воздействие УФ ламп + коллаген;

Омоложение кожи, загар, светотерапия;

Источник витамина D;

Увлажнение кожи, без ощущения сухости.

Подарите молодость вашей коже, загорая с лампами новой серии LightTech COLLATAN!

Присоединяйтесь к Новогоднему конкурсу среди участников группы ВКонтакте Magicsun. Победитель получит абонемент на 30 минут в вертикальный солярий с зеркальным полом.

Добро пожаловать за красотой в студию загара Magicsun!

Тула, ул. Мира, 35 (вход с торца здания)

8 (4872) 35-23-84

sun-tula.ru

Группа ВК

Косметический кабинет Светланы Будько

Каждая девушка, женщина стремится выглядеть красиво и привлекательно. К сожалению мы не можем проснуться утром и сразу выглядеть как на обложке глянцевого журнала. Но это становится реальнее с помощью процедуры — Перманентного макияжа (брови, глаза, губы) в волосковой и пудровой технике. Именно пудровой технике отдаёт наибольшее предпочтение Светлана Будько при работе.

Что такое пудровое напыление? Это перманентный макияж, который выглядит как неплотная тень. Это придаёт лицу натуральность, которая всегда была, есть и будет в моде.

Заполнение межресничного пространства — самый натуральный вид перманентного макияжа, который никогда никого не испортит, а лишь подчеркнёт яркость ваших глаз и сделает взгляд более выразительным.

Если в последующем добавить ещё ламинирование ресниц или Lash Botox, то о косметике можно забыть вовсе! Попробуйте, это проверили уже многие девушки!

Современные девушки довольно часто сталкиваются с ломкостью и выпадением ресниц, при частом использовании макияжа. И, наверняка, каждая мечтает исправить эту ситуацию. Косметологии решили этот вопрос сывороткой ботокса для ресниц — это новая процедура, предназначенная для ухода и восстановления ресниц. Главный компонент, который содержится в препарате, — ботулотоксин. Он обладает свойством повышать эластичность и упругость волос, увеличивает длину и объём!

Также в состав сыворотки входят:

Гиалуроновая кислота;

Кератин;

Коллаген;

Пантенол;

Токоферол;

Лимонная кислота;

Аргановое масло.



Светлана Будько, броу-стилист, лэшмейкер.

- «Брови это самая важная составляющая лица! Они всегда должны быть ухоженны! Лучше, откажите себе в хорошем десерте, но не экономьте на своих бровях!

«Лучшие друзья девушек это бриллианты?», — возможно, но также — пинцет, нить для тридинга и лучшая хна Brow Henna в руках высококвалифицированного броу мастера.

В преддверии наступающего Нового Года хочется всем вам пожелать счастья, здоровья, любви и конечно же быть всегда красивыми!»

Тула, ул. Демонстрации, 5А, 2 этаж

8 (968) 384-19-91

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Ногтевой клуб «Лак»

В ногтевом клубе «Лак» подарят вам красоту, и сделают ярче к новогоднему празднику и любому событию, а также предложат услуги по уходу на каждый день.

Приходите в «Лак» и сделайте себе особенный маникюр перед корпоративным вечером, или семейным праздником.

В этом ногтевом клубе вам предложат все современные услуги для ногтей:

Маникюр (классический и аппаратный);

Маникюр комбинированный;

Маникюр европейский;

SPA-маникюр;

Мужской маникюр;

Покрытие (лак, шеллак);

Педикюр (классический и аппаратный);

Парафинотерапия (для рук и ног);

Дизайн ногтей.

Кроме того, в клубе «Лак» можно сделать коррекцию и окрашивание бровей и ресниц. Ваши глаза подчеркнут красоту вашего лица, и вы будете ещё прекраснее!

А ещё, в «Лаке» есть услуги шугаринга, для любой зоны.

Будьте уверены в себе и неповторимы!