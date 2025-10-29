  1. Моя Слобода
Тыквовин

1 ноября в альтернативной галерее «Контраст» пройдет осенний праздник «Тыквовин». Участников ждут чемпионат по фигурной резке тыквы, а также костюмированный концерт. 

Расписание:

  • 16.00 — регистрация участников конкурса тыкв. Свои поделки нужно предварительно подготовить и сделать специально к празднику.
  • 16.00 — регистрация и подготовка участников чемпионата по фигурной резке тыквы «Тыквовин». Можно участвовать командой или семьей. Тыкву и все инструменты для резки и оформления нужно принести с собой. 
  • 17.00 — 18.30 — чемпионат. Также гостей ждут конкурсы костюмов для детей и взрослых, выступление юных артистов цирка.
  • 18.30 — 19.00 — награждение победителей.
  • 19.00 — костюмированный концерт группы YOURMISSINGSUMMER, косплей-конкурсы.

Вход-свободный. Адрес: Тула, Фридриха Энгельса, 1, деловое пространство «Союз». 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
1 ноября 2025, суббота
16:00
© 2005-2025 год ООО «Слобода».

