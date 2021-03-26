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Шальные деньги

Шальные деньги

6 апреля на сцене Городского концертного зала покажут остроумный и легкий спектакль «Шальные деньги».  Комедия  «Шальные деньги» — это безукоризненный пример того, как классика остается актуальной на все времена.
 
Спектакль отменен.
 
Полтора века назад Островский написал пьесу, которая не отпускает до самой развязки, приковывает внимание, заставляет сопереживать главным героям, дает пищу для ума и современным зрителям.
 
У красавицы Лидии Чебоксаровой, привыкшей жить на широкую ногу, масса поклонников, но никто из них не готов сделать предложение придирчивой охотнице за богатым мужем, пока на горизонте не появляется скромный влюблённый провинциал Васильков. Приятели Чебоксаровых, желая разыграть Лидию, выдают Василькова за «миллионера».  
Лидия принимает предложение Василькова, но оказывается жестоко обманута...
 
Остроумные диалоги и талантливая игра актеров удалось сделать постановку близкой каждому зрителю. Пусть каждый после увиденного ответит на вопрос: а не побоится ли он такого счастья и, одновременно, такого испытания — стать обладателем шальных денег.

В ролях: Кирилл Гребенщиков, Иван Стебунов, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Надежда Азарова, Сергей Савичев.
 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 апреля 2021, вторник
19:00
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Касса
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Треплев. Возможно склонен
Купить билет
12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
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