6 апреля на сцене Городского концертного зала покажут остроумный и легкий спектакль «Шальные деньги». Комедия «Шальные деньги» — это безукоризненный пример того, как классика остается актуальной на все времена.

Спектакль отменен.

Полтора века назад Островский написал пьесу, которая не отпускает до самой развязки, приковывает внимание, заставляет сопереживать главным героям, дает пищу для ума и современным зрителям.

У красавицы Лидии Чебоксаровой, привыкшей жить на широкую ногу, масса поклонников, но никто из них не готов сделать предложение придирчивой охотнице за богатым мужем, пока на горизонте не появляется скромный влюблённый провинциал Васильков. Приятели Чебоксаровых, желая разыграть Лидию, выдают Василькова за «миллионера».

Лидия принимает предложение Василькова, но оказывается жестоко обманута...