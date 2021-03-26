Мать
11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут драму «Мать» от театральной группы Боджнурда (Bojnourd theatre group, Боджнурд, Иран)!
Театральная группа Боджнурда была основана в 2016 году и с тех пор успела принять участие более чем в десяти международных фестивалях. На Gingerfest коллектив представит спектакль «Мать».
Постановка, чей жанр создатели определяют, как антивоенный, уже была сыграна на нескольких фестивалях в Иране и в Украине и получила награды за «Лучшую режиссуру», «Лучшую сценографию» и «Лучшую женскую роль».
Драма «Мать» – постановка о том, как война калечит судьбы простых людей и разрушает семьи; о матери, которая провожает на фронт своего единственного сына.
Продолжительность спектакля: 60 мин.
Спектакль играется на языке фарси с русскими и английскими субтитрами.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
11 апреля 2021, воскресенье
15:00
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 - 30 мая