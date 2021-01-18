Любовная отповедь
23 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
23 января 2021, суббота
18:30
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽