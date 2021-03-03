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Алые паруса Артура Грэя

Алые паруса Артура Грэя

8 марта в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Алые паруса Артура Грэя». Тульский областной театр юного зрителя приготовил весенний подарок всем, кто не чужд романтики. Любимый туляками, но уже не числящийся в репертуаре спектакль «Алые паруса Артура Грэя» возвращается на один вечер в бесплатной видеоверсии!

Трансляция состоится в группе в «ВКонтакте». История по мотивам повести Александра Грина показана глазами героя — бесстрашного капитана Артура Грэя. «Это рассказ о мальчике, отроке, юноше, его формировании, мечтах, и главное – о том, почему он решил воплотить в жизнь чудо и приплыть к своей избраннице таким необычным образом», — откликнулись на премьеру в 2014 году «Тульские известия».

В основе постановки — мужской взгляд на любовь, помноженный на выразительные средства экспериментального театра и харизму молодых актеров. Искренность юности, свежесть восприятия идут в Тульском ТЮЗе рука об руку с чувством меры: разговор со зрителем получается острым, местами забавным или вызывающим удивление. Но он не шокирует и не выходит за рамки хорошего вкуса. Спектакль «Алые паруса Артура Грэя» в постановке Владимира Шинкарева — обладатель четырех дипломов театрального конкурса «Триумф» за лучшую мужскую роль, роль второго плана, лучшую режиссерскую работу и работу художника по костюмам.

Видеоверсия спектакля подготовлена в 2015 году.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
8 марта 2021, понедельник
18:00
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