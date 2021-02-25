Лыжня Веденина-2021
27 февраля в поселке Дубна в районе Физкультурно-оздоровительного центра в пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на приз чемпиона Олимпийских игр и мира Вячеслава Петровича Веденина «Лыжня Веденина». Участники будут соревноваться в классическом стиле передвижения на лыжах. В соревнованиях могут принять участие все желающие из разных уголков страны.
Торжественное открытие соревнований в 11.45, начало соревнований в 12.00. Подробности по ссылке.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному адресу: lkstart71@mail.ru
Где и когда?
27 февраля 2021, суббота
11:45
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта - 29 мая