Лыжня Веденина-2021

27 февраля в поселке Дубна в районе Физкультурно-оздоровительного центра в пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на приз чемпиона Олимпийских игр и мира Вячеслава Петровича Веденина «Лыжня Веденина». Участники будут соревноваться в классическом стиле передвижения на лыжах. В соревнованиях могут принять участие все желающие из разных уголков страны.

Торжественное открытие соревнований в 11.45, начало соревнований в 12.00. Подробности по ссылке.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному адресу: lkstart71@mail.ru