25 июня в кластере «Октава» пройдет культурно-образовательный проект Urban Day от компании «Имена».



В рамках проекта девелопер вместе с приглашенными спикерами рассмотрят роль локальной идентичности в формировании архитектурного образа города, его внутреннего устройства. Обратившись к истории, культуре, традициям и ценностям Тулы и области.



Что будет:



14.00 — открытие;

14.15 — «Культура, традиции, обычаи интересы – как факторы формирования культурной идентичности региона», Егор Пронин – гид по Туле. Призер всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» 2018;

14.45 - «Историко-культурная идентичность городского пространства: архитектурные особенности Тулы», Илья Кошкин – историк, блогер года 2023;

15.15 - «Создание фирменного стиля Тульской области. Поиск современной идентичности», Александр Миндрин – победитель конкурса на разработку фирменного стиля Тульской области 2024;

15.45 - кофе-брейк.



Регистрация по ссылке. Участие — бесплатное. Количество участников ограничено.



Мероприятие пройдёт в конференц-зале на первом этаже.