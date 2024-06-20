Urban Day
25 июня в кластере «Октава» пройдет культурно-образовательный проект Urban Day от компании «Имена».
В рамках проекта девелопер вместе с приглашенными спикерами рассмотрят роль локальной идентичности в формировании архитектурного образа города, его внутреннего устройства. Обратившись к истории, культуре, традициям и ценностям Тулы и области.
Что будет:
- 14.00 — открытие;
- 14.15 — «Культура, традиции, обычаи интересы – как факторы формирования культурной идентичности региона», Егор Пронин – гид по Туле. Призер всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» 2018;
- 14.45 - «Историко-культурная идентичность городского пространства: архитектурные особенности Тулы», Илья Кошкин – историк, блогер года 2023;
- 15.15 - «Создание фирменного стиля Тульской области. Поиск современной идентичности», Александр Миндрин – победитель конкурса на разработку фирменного стиля Тульской области 2024;
- 15.45 - кофе-брейк.
Регистрация по ссылке. Участие — бесплатное. Количество участников ограничено.
Мероприятие пройдёт в конференц-зале на первом этаже.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 июня 2024, вторник
14:00
12 - 26 июня
27 - 30 июня
26 мая - 26 июня
4 - 26 июня
1 июня - 2 июля
11 мая - 26 июня 2023