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Urban Day

Urban Day

25 июня в кластере «Октава» пройдет культурно-образовательный проект Urban Day от компании «Имена».
  
В рамках проекта девелопер вместе с приглашенными спикерами рассмотрят роль локальной идентичности в формировании архитектурного образа города, его внутреннего устройства. Обратившись к истории, культуре, традициям и ценностям Тулы и области.  

Что будет:  
  

  • 14.00  — открытие;
  • 14.15 — «Культура, традиции, обычаи интересы – как факторы формирования культурной идентичности региона», Егор Пронин – гид по Туле. Призер всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» 2018;
  • 14.45 - «Историко-культурная идентичность городского пространства: архитектурные особенности Тулы», Илья Кошкин – историк, блогер года 2023;
  • 15.15 - «Создание фирменного стиля Тульской области. Поиск современной идентичности», Александр Миндрин – победитель конкурса на разработку фирменного стиля Тульской области 2024;
  • 15.45 - кофе-брейк.

  
Регистрация по ссылке. Участие — бесплатное. Количество участников ограничено.

Мероприятие пройдёт в конференц-зале на первом этаже.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 июня 2024, вторник
14:00
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