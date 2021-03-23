Открытый микрофон в «Типографии»
23 марта в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 марта 2021, вторник
18:30
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
28 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽