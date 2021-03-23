Открытый микрофон в «Типографии»

23 марта в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!



Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.



Регистрация по ссылке.