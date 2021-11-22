Открытый микрофон в «Типографии»
23 ноября в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
В связи с введенными ограничениями мы сможем принять гостей только с QR кодом и паспортом!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 ноября 2021, вторник
18:30
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
28 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽