Новогодние каникулы в Музее Купеческого быта
Музей купеческого быта приглашает поговорить о традициях празднования Нового года, Рождества, Святок, повеселиться и поиграть, угоститься вареньем и солеными огурчиками из купеческих погребов и смастерить сувениры на память. Ёлочки собраны, фотозоны оформлены – деревянные и экологичные, теплые и лаконичные, они ждут своих посетителей вместе с сотрудниками Музея купеческого быта с 1 января.
31 декабря в епифанском музее выходной. 1 января экспозиции принимают посетителей с 12.00 до 16.00, 2-10 января – с 10.00 до 17.00.
Предварительная запись на тематические программы и мастер-классы обязательна. Раннее бронирование гарантирует место в группах, которые в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией малочисленны – 5-7 человек.
Звоните по телефону: +7 48735 7 22 65, пишите на e-mail: epifan@kulpole.ru и приезжайте в Епифань!
В новогодней программе Музея купеческого быта:
Мастер-класс «Рождественский ангел» (2 января – в 14.15, 3 января – в 12.45, 4–10 января – в 12.45 и 14.15)
Участники мастер-класса вспомнят традиции празднования Рождества в царской России, бытовавшие в купеческих семьях и смастерят тряпичную куклу.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 150 рублей с человека.
Игровая программа «Святки» (2, 5, 8 января - в 16.15)
Увлекательное путешествие по народным традициям, истории возникновения праздника, святочным колядкам и гаданиям.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
Игровая программа «Святки по-купечески» (3, 6 и 9 января – в 15.30)
На полуторачасовой встрече можно узнать много интересного о старинных святочных традициях. Посетителей ждет интерактивная беседа и мастер-класс по созданию тряпичной куколки, родом с Куликова поля. Побывают гости епифанского музея и на купеческом чаепитии, отведают печатных пряников и епифанского варенья, не уйдут без хозяйских солений, приготовленных по рецепту Байбаковых.
Возрастные рекомендации: 8+.
Стоимость билета: 500 рублей с человека.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
1 января 2021, пятница
12:00
1 января 2021, пятница
16:00
2 января 2021, суббота
10:00
2 января 2021, суббота
17:00
3 января 2021, воскресенье
10:00
3 января 2021, воскресенье
17:00
4 января 2021, понедельник
10:00
4 января 2021, понедельник
17:00
5 января 2021, вторник
10:00
5 января 2021, вторник
17:00
6 января 2021, среда
10:00
6 января 2021, среда
17:00
7 января 2021, четверг
10:00
7 января 2021, четверг
17:00
8 января 2021, пятница
10:00
8 января 2021, пятница
17:00
9 января 2021, суббота
10:00
9 января 2021, суббота
17:00
10 января 2021, воскресенье
10:00
10 января 2021, воскресенье
17:00
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
4 января, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
2 января, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽