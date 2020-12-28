Новогодние каникулы в Музее Купеческого быта

Музей купеческого быта приглашает поговорить о традициях празднования Нового года, Рождества, Святок, повеселиться и поиграть, угоститься вареньем и солеными огурчиками из купеческих погребов и смастерить сувениры на память. Ёлочки собраны, фотозоны оформлены – деревянные и экологичные, теплые и лаконичные, они ждут своих посетителей вместе с сотрудниками Музея купеческого быта с 1 января.

31 декабря в епифанском музее выходной. 1 января экспозиции принимают посетителей с 12.00 до 16.00, 2-10 января – с 10.00 до 17.00.

Предварительная запись на тематические программы и мастер-классы обязательна. Раннее бронирование гарантирует место в группах, которые в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией малочисленны – 5-7 человек.

Звоните по телефону: +7 48735 7 22 65, пишите на e-mail: epifan@kulpole.ru и приезжайте в Епифань!

В новогодней программе Музея купеческого быта:

Мастер-класс «Рождественский ангел» (2 января – в 14.15, 3 января – в 12.45, 4–10 января – в 12.45 и 14.15)

Участники мастер-класса вспомнят традиции празднования Рождества в царской России, бытовавшие в купеческих семьях и смастерят тряпичную куклу.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 150 рублей с человека.