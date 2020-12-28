афиша
афиша
Регистрация
Новогодние каникулы в Музее Купеческого быта

Новогодние каникулы в Музее Купеческого быта

Музей купеческого быта приглашает поговорить о традициях празднования Нового года, Рождества, Святок, повеселиться и поиграть, угоститься вареньем и солеными огурчиками из купеческих погребов и смастерить сувениры на память. Ёлочки собраны, фотозоны оформлены – деревянные и экологичные, теплые и лаконичные, они ждут своих посетителей вместе с сотрудниками Музея купеческого быта с 1 января. 
 
31 декабря в епифанском музее выходной. 1 января экспозиции принимают посетителей с 12.00 до 16.00, 2-10 января – с 10.00 до 17.00.
 
Предварительная запись на тематические программы и мастер-классы обязательна. Раннее бронирование гарантирует место в группах, которые в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией  малочисленны – 5-7 человек. 
 
Звоните по телефону: +7 48735 7 22 65, пишите на e-mail: epifan@kulpole.ru и приезжайте в Епифань!
 
В новогодней программе Музея купеческого быта: 
 
Мастер-класс «Рождественский ангел» (2 января – в 14.15, 3 января – в 12.45, 4–10 января – в 12.45 и 14.15)
 
Участники мастер-класса вспомнят традиции празднования Рождества в царской России, бытовавшие в купеческих семьях и смастерят тряпичную куклу.
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 150 рублей с человека.
 
Игровая программа «Святки» (2, 5, 8 января -  в 16.15)
 
Увлекательное путешествие по народным традициям, истории возникновения праздника, святочным колядкам и гаданиям.
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
 
Игровая программа «Святки по-купечески» (3, 6 и 9 января – в 15.30)
 
На полуторачасовой встрече можно узнать много интересного о старинных святочных традициях. Посетителей ждет интерактивная беседа и мастер-класс по созданию тряпичной куколки, родом с Куликова поля. Побывают гости епифанского музея и на купеческом чаепитии, отведают печатных пряников и епифанского варенья, не уйдут без хозяйских солений, приготовленных по рецепту Байбаковых.
 
Возрастные рекомендации: 8+.
Стоимость билета: 500 рублей с человека.
 
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
1 января 2021, пятница
12:00
 В календарь
 В календарь
1 января 2021, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
2 января 2021, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Эпидемия
Купить билет
4 января, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Сборная пешая экскурсия по историческому центру Тулы
Купить билет
2 января, суббота 14:00
Искра, молодежное пространство
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.