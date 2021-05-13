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«Ночь музеев» в Тульском экзотариуме

«Ночь музеев» в Тульском экзотариуме

15 мая Тульский областной экзотариум приглашает всех желающих на старую экспозицию. Запланированное интерактивное мероприятие проводится в рамках проекта «Ночь в музее» по теме «Больше, чем музей».

Экзотариум предлагает посетителям посмотреть изнутри на работу музея живой природы, узнать интересные факты о жизни обитателей не только экспозиции зоопарка, но и научных лабораторий. Как организовать террариум для содержания животного, создать условия для разведения животного, как сохранить и инкубировать кладку и многое другое.
 
 
Желающие виртуально побывают в экспедициях и узнают о работе сотрудников зоопарка в полевых условиях. Участники смогут познакомиться с рационом питания животных, режимом питания, кормовыми объектами, разведением культуры насекомых и др. Экзотариум – музей живой природы – открывает двери для любознательных, наблюдательных, целеустремленных и всех желающих стать участниками мероприятия «Больше, чем музей»!
 
 
Предварительная запись обязательна: (4872)47-53-92.
 
Стоимость мероприятия включена в цену входного билета:
Взрослый (с 18 лет) – 200 рублей.
Детский* (от 7 до 18 лет) – 150 рублей.
Студенческий (очная форма) – 150 рублей.
Льготный (пенсионеры, инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий) – 100 рублей.
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
15 мая 2021, суббота
18:00
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