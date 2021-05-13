«Ночь музеев» в Тульском экзотариуме
15 мая Тульский областной экзотариум приглашает всех желающих на старую экспозицию. Запланированное интерактивное мероприятие проводится в рамках проекта «Ночь в музее» по теме «Больше, чем музей».
Экзотариум предлагает посетителям посмотреть изнутри на работу музея живой природы, узнать интересные факты о жизни обитателей не только экспозиции зоопарка, но и научных лабораторий. Как организовать террариум для содержания животного, создать условия для разведения животного, как сохранить и инкубировать кладку и многое другое.
Желающие виртуально побывают в экспедициях и узнают о работе сотрудников зоопарка в полевых условиях. Участники смогут познакомиться с рационом питания животных, режимом питания, кормовыми объектами, разведением культуры насекомых и др. Экзотариум – музей живой природы – открывает двери для любознательных, наблюдательных, целеустремленных и всех желающих стать участниками мероприятия «Больше, чем музей»!
Предварительная запись обязательна: (4872)47-53-92.
Стоимость мероприятия включена в цену входного билета:
Взрослый (с 18 лет) – 200 рублей.
Детский* (от 7 до 18 лет) – 150 рублей.
Студенческий (очная форма) – 150 рублей.
Льготный (пенсионеры, инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий) – 100 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
15 мая 2021, суббота
18:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 11:00
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽