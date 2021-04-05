Филипп Воронин
8 апреля в культурном центре «Типография» пройдет стендап-концерт участника шоу «Прожарка» Филиппа Воронина. Уникальная возможность в числе первых услышать свежий и проверенный материал, которого ещё нет на ТВ и YouTube.
Стоимость: от 700 руб. Купить билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 апреля 2021, четверг
19:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
18 апреля - 10 мая
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽