Филипп Воронин

8 апреля в культурном центре «Типография» пройдет стендап-концерт участника шоу «Прожарка» Филиппа Воронина. Уникальная возможность в числе первых услышать свежий и проверенный материал, которого ещё нет на ТВ и YouTube.



Стоимость: от 700 руб. Купить билет можно по ссылке.