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Экологический праздник «Дело бумажное – для природы важное»

Экологический праздник «Дело бумажное – для природы важное»

27 марта музей «Тульские древности» приглашает на экологический праздник «Дело бумажное - для природы важное!», посвященный Всемирному дню защиты лесов. В этот день можно принять участие в акции по сбору макулатуры. 

Уже много лет Государственный музей-заповедник «Куликово поле» сдает макулатуру и на вырученные средства покупает саженцы широколиственных деревьев. В рамках акции «Зеленая Дубрава» их высаживают на Куликовом поле на территории исторических лесов. Приглашаем присоединиться к ежегодному сбору макулатуры и сделать вклад в восстановление лесостепи Тульской области. Приносите в музей «Тульские древности» использованную бумагу, газеты и журналы, старые и прочитанные книги. Вы не только получите бесплатный билет на музейную встречу с мастер-классом, но и впишите свое имя в историю Куликова поля. 
 
В программе экологического праздника: 
 
14.00 – 15.45
 
Выставка «Тропой в зеленый мир из книг»,  где можно познакомиться с изданиями о природе из собрания музейной библиотеки. 
 
Книжная «Скатерть-самобранка», где можно оставить прочитанную книгу и она найдет своего нового читателя, а себе выбрать другую.
 
Вход свободный. 
 
14.00 
 
Музейная программа «С миру по нитке…», на которой можно узнать о том, из каких тканей и в какой технике делали одежду в старину, сравнить старые и новые образцы, поговорить об экологичной утилизации тканей в наше время. На память о встрече смастерим сувенир из натуральных материалов – дерева и шерсти.
 
14.00 и 15.00  
 
Музейная программа «Вторичная переработка», которая посвящена теме многократного использования материалов и предметов в наши дни, создания из них полезных в быту вещей.  Если в хозяйстве наших предков все было разумно и безвредно для окружающей среды, то сегодня мы однократно используем купленную вещь и уже не задумываемся о ее дальнейшей судьбе. На мастер-классе можно научиться экономичному использованию синтетического материала для творчества – фоамирана, узнать, как с ним работать повторно и как создать из остатков материала креативную  заколку или бутоньерку. 
 
15.00 
 
Музейная программа «Такая разная посуда», где можно узнать о материалах, из которых делали посуду в старину, перенять традиции наших предков, помогающие заботиться об окружающей среде.  На память о встрече можно смастерить сувенир из природных материалов – дерева и шерсти.
 
Участие в программах по билетам (150 рублей каждая встреча). Все, кто принесет макулатуру от 1 килограмма и больше, смогут посетить 1 встречу бесплатно.  
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
27 марта 2021, суббота
14:00
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23 апреля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Отель желаний
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4 апреля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
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