27 марта музей «Тульские древности» приглашает на экологический праздник «Дело бумажное - для природы важное!», посвященный Всемирному дню защиты лесов. В этот день можно принять участие в акции по сбору макулатуры.

Уже много лет Государственный музей-заповедник «Куликово поле» сдает макулатуру и на вырученные средства покупает саженцы широколиственных деревьев. В рамках акции «Зеленая Дубрава» их высаживают на Куликовом поле на территории исторических лесов. Приглашаем присоединиться к ежегодному сбору макулатуры и сделать вклад в восстановление лесостепи Тульской области. Приносите в музей «Тульские древности» использованную бумагу, газеты и журналы, старые и прочитанные книги. Вы не только получите бесплатный билет на музейную встречу с мастер-классом, но и впишите свое имя в историю Куликова поля.

В программе экологического праздника:

14.00 – 15.45

Выставка «Тропой в зеленый мир из книг», где можно познакомиться с изданиями о природе из собрания музейной библиотеки.

Книжная «Скатерть-самобранка», где можно оставить прочитанную книгу и она найдет своего нового читателя, а себе выбрать другую.

Вход свободный.

14.00

Музейная программа «С миру по нитке…», на которой можно узнать о том, из каких тканей и в какой технике делали одежду в старину, сравнить старые и новые образцы, поговорить об экологичной утилизации тканей в наше время. На память о встрече смастерим сувенир из натуральных материалов – дерева и шерсти.

14.00 и 15.00

Музейная программа «Вторичная переработка», которая посвящена теме многократного использования материалов и предметов в наши дни, создания из них полезных в быту вещей. Если в хозяйстве наших предков все было разумно и безвредно для окружающей среды, то сегодня мы однократно используем купленную вещь и уже не задумываемся о ее дальнейшей судьбе. На мастер-классе можно научиться экономичному использованию синтетического материала для творчества – фоамирана, узнать, как с ним работать повторно и как создать из остатков материала креативную заколку или бутоньерку.

15.00

Музейная программа «Такая разная посуда», где можно узнать о материалах, из которых делали посуду в старину, перенять традиции наших предков, помогающие заботиться об окружающей среде. На память о встрече можно смастерить сувенир из природных материалов – дерева и шерсти.

Участие в программах по билетам (150 рублей каждая встреча). Все, кто принесет макулатуру от 1 килограмма и больше, смогут посетить 1 встречу бесплатно.