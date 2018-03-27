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Цветет ковыль

Цветет ковыль

Фестиваль пройдёт уже в шестой раз среди цветущего ковыля и степного разнотравья Куликова Поля. Его участники — талантливые и творческие люди, профессионалы и любители, взрослые и дети из разных уголков России и ближнего зарубежья.

В этом году впервые в конкурсной программе фестиваля предусмотрена только очная форма участия. И мы ждем на Куликовом поле поэтов и писателей, художников и фотографов, театральные коллективы. Приезжайте воспеть родную природу и получить оценку своих творческих способностей со стороны профессионального независимого жюри. А место, славящееся не только легендарной победой русского войска над врагом, но и уникальным ландшафтом, станет для вас неиссякаемым источником вдохновения на многие годы.

Заявки на участие в арт-фестивале принимаются до 3 мая 2018 года. Авторов лучших работ определят и наградят 3 июня в музейном комплексе «Куликово поле» по итогам выступлений.

Победители будут выбраны в 6 номинациях:

- литературное произведение;
- живописная или графическая работа;
- декоративно-прикладная работа;
- фотографическая работа;
- художественное чтение;
- театральная постановка малых форм (театральная миниатюра, литературно-музыкальная композиция).

Победитель в каждой номинации будет определен в трех категориях: дети до 16 лет, взрослые-любители, взрослые-профессионалы.

Заполняйте заявки на индивидуальное и групповое участие
 

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
3 июня 2018, воскресенье
10:00
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