Цветет ковыль

Фестиваль пройдёт уже в шестой раз среди цветущего ковыля и степного разнотравья Куликова Поля. Его участники — талантливые и творческие люди, профессионалы и любители, взрослые и дети из разных уголков России и ближнего зарубежья.



В этом году впервые в конкурсной программе фестиваля предусмотрена только очная форма участия. И мы ждем на Куликовом поле поэтов и писателей, художников и фотографов, театральные коллективы. Приезжайте воспеть родную природу и получить оценку своих творческих способностей со стороны профессионального независимого жюри. А место, славящееся не только легендарной победой русского войска над врагом, но и уникальным ландшафтом, станет для вас неиссякаемым источником вдохновения на многие годы.



Заявки на участие в арт-фестивале принимаются до 3 мая 2018 года. Авторов лучших работ определят и наградят 3 июня в музейном комплексе «Куликово поле» по итогам выступлений.



Победители будут выбраны в 6 номинациях:



- литературное произведение;

- живописная или графическая работа;

- декоративно-прикладная работа;

- фотографическая работа;

- художественное чтение;

- театральная постановка малых форм (театральная миниатюра, литературно-музыкальная композиция).



Победитель в каждой номинации будет определен в трех категориях: дети до 16 лет, взрослые-любители, взрослые-профессионалы.



Заполняйте заявки на индивидуальное и групповое участие

