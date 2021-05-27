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Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство?

Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство?

29 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет первая часть лекции искусствоведа Марии Мороз «Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство?». 
 
Искусство ХХ века — это история сменяющих друг друга направлений и
стилей. При этом каждое новое явление в художественном мире неразрывно связано с политикой, наукой и философией. На первой лекции разберем довоенный период и большие течения этого времени: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм. Искусствовед Мария Мороз поможет разобраться, как не запутаться в -измах, научиться их определять и понять, с чего начинается то или иное направление и кто из художников его возглавлял.
 
На лекции мы:
 
  • — выясним, почему художники начала ХХ века стремились упростить b разложить форму;
  • — разберемся, что такое модернизм и почему художники-модернисты увлекались искусством племенных народов;
  • — узнаем, как кубисты относились к фовистам? Футуристы к кубистам? Сюрреалисты к абстракционистам;
  • — определим особенности каждого из направления и научимся отличать работы.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 мая 2021, суббота
17:00
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