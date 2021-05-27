29 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет первая часть лекции искусствоведа Марии Мороз «Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство?».

Искусство ХХ века — это история сменяющих друг друга направлений и

стилей. При этом каждое новое явление в художественном мире неразрывно связано с политикой, наукой и философией. На первой лекции разберем довоенный период и большие течения этого времени: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм. Искусствовед Мария Мороз поможет разобраться, как не запутаться в -измах, научиться их определять и понять, с чего начинается то или иное направление и кто из художников его возглавлял.

На лекции мы: