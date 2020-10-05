Трофим
7 января в Городском концертном зале выступит артист, не нуждающийся в пиаре, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству Заслуженный артист России Сергей Трофимов.
Концерт отменен.
Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит
слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.
«И вдруг понимаю — это во мне душа» — строка из хита Сергея Трофимова полностью описывает состояние его зрителей после концерта. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец. За это и любим народом — за умение «достучаться», обманчиво простыми словами рассказать о самом
сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. «Боже, какой пустяк!» — поет Сергей, и мы понимаем, что именно такие «пустяки» — «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей» — украшают жизнь и делают нас чуточку лучше.
Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь «пустых» глаз и кресел - его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества
артиста, а их, считай, целая страна!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
7 января 2021, четверг
19:00
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽