21 мая на сцене тульского рок-клуба М2 выступят модерн-металлеры SYMPULS-E. Для всех ценителей тяжелой музыки этот вечер будет наполнен техничным, ярким и неповторимым звучанием группы. В трек лист мероприятия войдут как уже полюбившиеся всем композиции так и абсолютно новые треки.

Специальный гость: SOLAR STORM.