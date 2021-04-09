SYMPULS-E
21 мая на сцене тульского рок-клуба М2 выступят модерн-металлеры SYMPULS-E. Для всех ценителей тяжелой музыки этот вечер будет наполнен техничным, ярким и неповторимым звучанием группы. В трек лист мероприятия войдут как уже полюбившиеся всем композиции так и абсолютно новые треки.
Специальный гость: SOLAR STORM.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
21 мая 2021, пятница
19:00
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽