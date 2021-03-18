Праздник весны «Навруз»
20 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят национальный восточный праздник Навруз.
На территории Тульской области более 14 национальных объединений, диаспор, землячеств отмечают в этот день начало нового года по восточному календарю. Этот праздник – важная часть культуры многих народов нашей области.
На 7 символических интерактивных площадках представители разных национальностей представят уникальные узбекские, таджикские, дагестанские, езидские, афганские традиции празднования навруза.
В программе праздника: дефиле в национальных костюмах «Во всей красе», народные игры и состязания, презентации обрядов и традиций, народные певцы исполнят песни, пройдут популярные народные театральные представления.
В финале праздника как символ новой жизни пройдет интерактивная программа «В наврузском стиле» объединяющая представителей национальных организаций за общим столом.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
20 марта 2021, суббота
12:00
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽