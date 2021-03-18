Праздник весны «Навруз»

20 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят национальный восточный праздник Навруз.

На территории Тульской области более 14 национальных объединений, диаспор, землячеств отмечают в этот день начало нового года по восточному календарю. Этот праздник – важная часть культуры многих народов нашей области.

На 7 символических интерактивных площадках представители разных национальностей представят уникальные узбекские, таджикские, дагестанские, езидские, афганские традиции празднования навруза.

В программе праздника: дефиле в национальных костюмах «Во всей красе», народные игры и состязания, презентации обрядов и традиций, народные певцы исполнят песни, пройдут популярные народные театральные представления.

В финале праздника как символ новой жизни пройдет интерактивная программа «В наврузском стиле» объединяющая представителей национальных организаций за общим столом.