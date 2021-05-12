«Ночь музеев» в ремесленном дворе «Добродей»

Объединение центров развития культуры вновь присоединиться к Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году она пройдет в субботу, 15 мая. В этот день гостей примет ремесленный двор «Добродей».

В программе праздника – перформансы, квесты, игры, мастер-классы, фотозоны, чаепитие из тульского жарового самовара и экскурсии.





Музейно-выставочный комплекс «Тульский резной наличник» познакомит с историей деревянного зодчества города. В мастерской плотника туляков ждет знакомство со старинными инструментами и затейливыми приспособлениями. Участники попробуют свои силы в обработке дерева, научатся пилить, строгать, а также узнают, что такое «конь-педальный».

В подворье «Тульская кузня» действует выставка старинных кованых изделий, чеканных экспонатов и кузнечных арт-объектов. На настоящей тульской кузне удалой мастер-кузнец согнет подкову, скрутит кочергу, покажет, как горит металл и что такое «белое каление».

«Кустарный антимузей» – это не только коллекции изделий тульских ремесленников конца XIX – начала XX веков, но и новое пространство городского отдыха, общения и творчества. В экспозиции антимузея представлены образцы художественной ковки, гончарные и скобяные изделия, работы гравера, плетельщиков и ткачей, токарный станок и работы резчиков по дереву.

Завершится «Ночь музеев» церемонией зажжения фонарей на Фонарной аллее. Облаченный в мундир тульский фонарщик пройдет, как в старинные времена вдоль аллеи, и подарит людям свет. Он зажжет керосиновые фонари, воссозданные по архивным документам и фотографиям Тулы разных времен. Гости услышат легенды о ремесле фонарщика и историю уличного освещения разных эпох в городе оружейников.

Вместе с хорошим настроением и красивыми фотографиями гости «Добродея» увезут сделанный на мастер-классе оригинальный сувенир.

Ремесленный двор «Добродей» ждет посетителей в «Ночь музеев» 15 мая с 18 до 22 часов. Необходима предварительная запись по телефонам: +7 (953) 199-71-88 и +7 (4872) 35-25-00.

Программа праздника: