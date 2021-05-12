«Ночь музеев» в ремесленном дворе «Добродей»
Объединение центров развития культуры вновь присоединиться к Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году она пройдет в субботу, 15 мая. В этот день гостей примет ремесленный двор «Добродей».
В программе праздника – перформансы, квесты, игры, мастер-классы, фотозоны, чаепитие из тульского жарового самовара и экскурсии.
Музейно-выставочный комплекс «Тульский резной наличник» познакомит с историей деревянного зодчества города. В мастерской плотника туляков ждет знакомство со старинными инструментами и затейливыми приспособлениями. Участники попробуют свои силы в обработке дерева, научатся пилить, строгать, а также узнают, что такое «конь-педальный».
В подворье «Тульская кузня» действует выставка старинных кованых изделий, чеканных экспонатов и кузнечных арт-объектов. На настоящей тульской кузне удалой мастер-кузнец согнет подкову, скрутит кочергу, покажет, как горит металл и что такое «белое каление».
«Кустарный антимузей» – это не только коллекции изделий тульских ремесленников конца XIX – начала XX веков, но и новое пространство городского отдыха, общения и творчества. В экспозиции антимузея представлены образцы художественной ковки, гончарные и скобяные изделия, работы гравера, плетельщиков и ткачей, токарный станок и работы резчиков по дереву.
Завершится «Ночь музеев» церемонией зажжения фонарей на Фонарной аллее. Облаченный в мундир тульский фонарщик пройдет, как в старинные времена вдоль аллеи, и подарит людям свет. Он зажжет керосиновые фонари, воссозданные по архивным документам и фотографиям Тулы разных времен. Гости услышат легенды о ремесле фонарщика и историю уличного освещения разных эпох в городе оружейников.
Вместе с хорошим настроением и красивыми фотографиями гости «Добродея» увезут сделанный на мастер-классе оригинальный сувенир.
Ремесленный двор «Добродей» ждет посетителей в «Ночь музеев» 15 мая с 18 до 22 часов. Необходима предварительная запись по телефонам: +7 (953) 199-71-88 и +7 (4872) 35-25-00.
Программа праздника:
- 18.00, 20.00 – Перформанс «Девичья шкаТУЛкА»;
- 19.00 – Творческое поле «Тульская вечерка»;
- 21.00 – Торжественная церемония зажжения фонарей;
- 18.00 – 22.00 – Стринг-арт-акция «Нитяное граффити», Квест-игра «Кустарная диковина», игры, фотозоны, мастер-классы, чаепитие из тульского жарового самовара, экскурсии.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
15 мая 2021, суббота
18:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽