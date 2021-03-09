21 марта на сцене Тульского театра «Эрмитаж» состоится концерт позитив-бэнда Jazzophrenia «Дамский каприз». В программе прозвучат самые романтичные, трогательные и страстные композиции. Любой музыкальный каприз для прекрасных зрительниц от наших музыкантов.

Кроме того, коллектив подготовил для своих поклонников несколько приятных сюрпризов. Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!