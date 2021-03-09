Jazzophrenia
21 марта на сцене Тульского театра «Эрмитаж» состоится концерт позитив-бэнда Jazzophrenia «Дамский каприз». В программе прозвучат самые романтичные, трогательные и страстные композиции. Любой музыкальный каприз для прекрасных зрительниц от наших музыкантов.
Кроме того, коллектив подготовил для своих поклонников несколько приятных сюрпризов. Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
21 марта 2021, воскресенье
17:00
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
4 апреля - 30 мая
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽