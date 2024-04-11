Глубины души человеческой

13 апреля в Камерном зале Дворянского собрания пройдет Цикл авторских программ «Встречи в музейном зале».



Художественное слово:

Елена Сладкова, Александр Романов.

Ведущий – Алексей Шинкевич.

Лауреаты международных конкурсов: Яна Белоусова (скрипка), Яна Бургова (фортепиано).



Творческое наследие выдающегося русского писателя Федора Михайловича Достоевского широко известно и почитаемо не только в России, но и во всем мире. Личность Достоевского, его жизнь, литературные и духовные поиски, – постоянные объекты внимания как простых читателей, так и людей науки и искусства: литературоведов, критиков, филологов, артистов, режиссеров, сценаристов. Свидетельство тому – всё новые экранизации и сценические постановки произведений Достоевского и сопутствующие им волны читательского интереса.



Главное направление творчества Достоевского – социально-философский роман, вскрывающий пороки общества и отдельного человека и вместе с тем воспевающий лучшие его черты.