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Глубины души человеческой

Глубины души человеческой

13 апреля в Камерном зале Дворянского собрания пройдет Цикл авторских программ «Встречи в музейном зале».

Художественное слово:
Елена Сладкова, Александр Романов.
Ведущий – Алексей Шинкевич.
Лауреаты международных конкурсов: Яна Белоусова (скрипка), Яна Бургова (фортепиано).

Творческое наследие выдающегося русского писателя Федора Михайловича Достоевского широко известно и почитаемо не только в России, но и во всем мире. Личность Достоевского, его жизнь, литературные и духовные поиски, – постоянные объекты внимания как простых читателей, так и людей науки и искусства: литературоведов, критиков, филологов, артистов, режиссеров, сценаристов. Свидетельство тому – всё новые экранизации и сценические постановки произведений Достоевского и сопутствующие им волны читательского интереса.

Главное направление творчества Достоевского – социально-философский роман, вскрывающий пороки общества и отдельного человека и вместе с тем воспевающий лучшие его черты.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула , пр. Ленина, 44
13 апреля 2024, суббота
17:00
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