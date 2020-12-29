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Эпидемия

Эпидемия

4 января на сцене клуба Backstage пройдет юбилейный концерт группы «Эпидемия». Настоящее рок-достояние и целая эпоха в отечественном power metal. Концептуальные альбомы с фэнтезийной лирической основой и красивейшим гитарным мелодизмом с симфоническими элементами сделали «Эпидемию» одним из лучших рок-коллективов нашей страны. В прошлом у «Эпидемии» были акустические эксперименты, а впервые такая концепция возникла еще в 2006-ом году.

Весной 2012 группа порадовала публику полноценным акустическим DVD «В Трезвучиях Баллад…». Но до сих пор, их акустические сеты всё ещё являются крайне редкими, можно даже сказать экзотическим событиями. И теперь у наших жителей появилась уникальная возможность увидеть эту программу вживую! Стоит отметить, что до этого момента за пределами Москвы и Санкт-Петербурга это шоу было представлено только в двух городах!

Слушателей ждут как знаковые романтические баллады, так и другие нетленные хиты группы, аранжированные в самых неожиданных направлениях мировой музыки.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
4 января 2021, понедельник
19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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12 марта, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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