Звонок. Последняя сессия

Звонок. Последняя сессия

Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Ким Мин Ха
  
Актеры:
Ким До Ен, Ынсо, Чон Ха Дам, Кан Син Хи, Ко Кю Пхиль, Чон Со Мин, Ян Чхи Сон
  
Жанр:
Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ён случайно посмотрела кассету 1998 года, где ее предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет ее преследовать. Поделившись с подругами-двоечницами, Чи-ён и подумать не могла, что они специально посмотрят проклятую кассету, чтобы вынудить ее играть и всем получить шанс сдать экзамен.

