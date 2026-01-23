  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Счастлив, когда ты нет - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Счастлив, когда ты нет

Счастлив, когда ты нет

Премьера:
12.02.2026
 
Режиссер:
Игорь Марченко
  
Актеры:
Александра Бортич, Георгий Токаев, Софья Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот
  
Жанр:
Ромком, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Евгений и Евгения — обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Он влюблен в невесту лучшего друга, а она спит с начальником. Молодые люди случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной… антипатией. Но это не мешает им оказаться в одной постели. Вот только после этого все становится еще сложнее. Можно ли быть счастливым с тем, кто все время тебя бесит, или лучше и не пытаться?

0
Касса
Равиоли Оли
5 - 11 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Уволить Жору
12 - 15 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вальс со смертью
5 - 11 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Горничная
7 января - 12 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Здесь был Юра
4 - 11 февраля
Люксор Тула
Левша
22 января - 14 февраля
Кинотеатр (Суворов)

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.