Счастлив, когда ты нет

Премьера: 12.02.2026

Режиссер: Игорь Марченко

Актеры: Александра Бортич, Георгий Токаев, Софья Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот

Жанр: Ромком, Мелодрама

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 18+

Евгений и Евгения — обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Он влюблен в невесту лучшего друга, а она спит с начальником. Молодые люди случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной… антипатией. Но это не мешает им оказаться в одной постели. Вот только после этого все становится еще сложнее. Можно ли быть счастливым с тем, кто все время тебя бесит, или лучше и не пытаться?