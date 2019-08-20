Неадекватные люди

Тридцатилетний молодой человек Виталий, убегая от надоедливых проблем и душевного дискомфорта, бросает провинциальный городок Серпухов и переезжает в Москву, надеясь именно здесь найти гармонию с собственным «я». Но до состояния гармонии ему оказывается слишком далеко, ведь впоследствии возникает очень много вопросов, связанных с его новой соседкой Кристиной, которой также не очень везет в жизни и которая пытается «сделать» из него действительно крутого мэна, а также с начальницей, желающей затащить его в кровать. С каждым днем он все больше убеждается в неадекватности подобных людей, которые буквально сорвались с цепи. Но что, если проблема не только в них?