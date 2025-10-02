Мужские правила моего деда

Премьера: 02.10.2025

Режиссер: Павел Воронин

Актеры: Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Алиса Клагиш, Степан Шевяков, Родион Торопов, Олег Солодухин, Алеся Гузько, Игорь Коровин

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 16+

Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.