  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мужские правила моего деда - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мужские правила моего деда

Мужские правила моего деда

Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Павел Воронин
  
Актеры:
Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Алиса Клагиш, Степан Шевяков, Родион Торопов, Олег Солодухин, Алеся Гузько, Игорь Коровин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.

0
Касса
Август
20 сентября - 8 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мульт в кино. Выпуск №187. Команда чудес
3 октября, пятница 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 4 октября 2024
Майский
Изумительная Мокси
4 октября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
(Не)искусственный интеллект
2 - 5 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.