Мужские правила моего деда
Премьера:
02.10.2025
Режиссер:
Павел Воронин
Актеры:
Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Алиса Клагиш, Степан Шевяков, Родион Торопов, Олег Солодухин, Алеся Гузько, Игорь Коровин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
16+
Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.
