Экстрасенсы
Страна:
США, 2015
Премьера:
в РФ 31.03.2016
Режиссер:
Афонсо Пойарт
Актеры:
Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, Джеффри Дин Морган, Эбби Корниш, Марли Шелтон, Кенни Джонсон, Джанин Тернер, Ксандер Беркли, Шэрон Лоуренс, Отем Диал
Жанр:
мистика, криминал
Продолжительноcть:
101 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,5
Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его дар видеть прошлое оказывается бессильным перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчетливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.
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