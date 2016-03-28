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Экстрасенсы

Экстрасенсы

Страна:
США, 2015
 
Премьера:
в РФ 31.03.2016
 
Режиссер:
Афонсо Пойарт
  
Актеры:
Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, Джеффри Дин Морган, Эбби Корниш, Марли Шелтон, Кенни Джонсон, Джанин Тернер, Ксандер Беркли, Шэрон Лоуренс, Отем Диал
  
Жанр:
мистика, криминал
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,5
          
 

 

Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его дар видеть прошлое оказывается бессильным перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчетливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.

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