Экстрасенсы

Страна: США, 2015

Премьера: в РФ 31.03.2016

Режиссер: Афонсо Пойарт

Актеры: Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, Джеффри Дин Морган, Эбби Корниш, Марли Шелтон, Кенни Джонсон, Джанин Тернер, Ксандер Беркли, Шэрон Лоуренс, Отем Диал

Жанр: мистика, криминал

Продолжительноcть: 101 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,5

Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его дар видеть прошлое оказывается бессильным перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчетливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.