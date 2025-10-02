Другие. Новая обитель
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Валери Буагияр
Актеры:
Донован Колан, Кэтлин Манро, Стюарт Хьюз, Крис Холден-Рид, Ашер Грейсон, Дилан Тейлор, Эйдан Калехштейн, Патрис Гудман, Клэр Култер, Иэн Хо, Стивен МакКарти
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
18+
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
11 мая - 17 сентября 2023
19 августа - 21 сентября 2023
11 - 24 сентября
8 - 18 сентября
8 - 17 сентября
20 сентября - 1 октября