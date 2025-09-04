Астрал. Поместье ужаса

Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Алехандра Карденас, Гильермо Гранильо

Актеры: Лусия Гомес-Робледо, Алехандро Куэтара, Хульета Эгуррола, Карлос де ла Уэрта, Мария Карина Оливарес Эстефан, Камила Вальдес Гомес, Маурисио Исаак, Мерседес Олеа, Артуро Рипстайн, Хуан Риос, Лусия Урибе

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Мариана и ее муж решают отреставрировать давно заброшенное родовое поместье. Каждую ночь Мариана слышит детские голоса, которые обещают ей вернуть умершего сына. Мариана пытается раскрыть тайну поместья и живших там кузин, чтобы еще раз связаться с сыном. Но у призраков поместья свои планы на души новоприбывших гостей.