Пираты против пришельцев
30 мая в Городском концертном зале покажут театрально-цирковое шоу «Пираты против пришельцев». Увлекательное представление, полное различных событий. Вас ждёт встреча с настоящими пиратами и героями полюбившейся игры.
Зрителю предстоит стать частью отважной команды и отправиться на встречу невероятным приключениям. Жуткие обстоятельства перевернули жизнь корабля с ног на голову. Опасный противник совершил коварное нападение. Вместе с вами героям спектакля и их питомцам придётся не просто добиться успеха...
Вы увидите номера с участием дрессированных животных (обезьяна, попугаи, питон). Также вы можете поучаствовать в бумажной дискотеке и поиграть с гигантскими мыльными пузырями!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
30 мая 2021, воскресенье
12:00
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽