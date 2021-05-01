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Пираты против пришельцев

Пираты против пришельцев

30 мая в Городском концертном зале покажут театрально-цирковое шоу «Пираты против пришельцев». Увлекательное представление, полное различных событий. Вас ждёт встреча с настоящими пиратами и героями полюбившейся игры.

Зрителю предстоит стать частью отважной команды и отправиться на встречу невероятным приключениям. Жуткие обстоятельства перевернули жизнь корабля с ног на голову. Опасный противник совершил коварное нападение. Вместе с вами героям спектакля и их питомцам придётся не просто добиться успеха...

Вы увидите номера с участием дрессированных животных (обезьяна, попугаи, питон). Также вы можете поучаствовать в бумажной дискотеке и поиграть с гигантскими мыльными пузырями!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
30 мая 2021, воскресенье
12:00
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 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
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