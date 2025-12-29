  1. Моя Слобода
  В Туле досрочно завершили строительство детского сада в ЖК «Притяжение»
В Туле досрочно завершили строительство детского сада в ЖК «Притяжение»

Принять маленьких туляков здесь планируют уже в феврале 2026 года.

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Новый детский сад в тульском ЖК «Притяжение» ввели в эксплуатацию. По контракту подрядчик ООО «Стройэталон Финанс» должен был сдать объект в марте 2026 года, но работы выполнил досрочно. 

Здание детсада двухэтажное, рассчитано три группы вместимостью по 25 человек каждая: младшая группа с 1 года до 3 лет, средняя — от 3 до 5 лет и старшая — от 5 до 7 лет. 

В детском саду также есть пищеблок, медблок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов, универсальный зал для проведения занятий по физкультуре и занятий по музыке, кружковое помещение, рекреация.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (4).jpg

В каждой групповой поставили телевизор. В универсальном зале — электрическое пианино. Есть система видеонаблюдения. Внутри и снаружи здания установлена 21 камера. Кроме того, здание оборудовано лифтом.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, детский сад построили на средства городского бюджета. Объем финансирования составил около 203 млн рублей. 

«Мы выполняем поручения нашего губернатора, чтобы социальная инфраструктура следовала за развитием жилищных комплексов. Еще один детский сад построен и введен в эксплуатацию. Оснащен инвентарем. Малышам здесь будет интересно. Мы не будем останавливаться на достигнутом. У нас есть планы по строительству еще нескольких новых детских садов, в том числе в следующем году и последующих годах», — отметил глава администрации Тулы Илья Беспалов. 

Принять маленьких туляков здесь планируют уже в феврале 2026 года.

29 декабря
