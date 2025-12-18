В Тулу прибыли новые троллейбусы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тулу прибыли два новых троллейбуса «Авангард», такие же, что были закуплены в прошлом году. Новые «рогатые» — низкопольные, с увеличенным автономным ходом: это позволяет им проехать без контактной сети до 20 км. Троллейбусы оборудованы системой отопления и кондиционером, видеокамерами и валидаторами, есть USB-разъемы. Все как в трамваях — «Львятах». В каждом — 31 сидячее место, всего мест 90.

Троллейбусы остаются ключевым и экологичным видом транспорта, соединяющим четыре округа Тулы. Ежедневно на линии выходит 53 машины из общего парка в 78 единиц.

Однако большая часть троллейбусов была приобретена в 2010–2014 годах и выработала свой ресурс. Последнее крупное пополнение парка новыми машинами состоялось в 2014 году, после чего он обновлялся преимущественно за счет бывшей в употреблении московской техники.

Ситуация начала меняться в прошлом году с запуском целевой программы обновления. В её рамках Тула уже получила шесть новых низкопольных троллейбусов «Авангард».

«Мы продолжим планомерно обновлять парк трамваев, автобусов и троллейбусов, используя как городские, так и региональные ресурсы. Наша цель — сделать общественный транспорт Тулы безопасным и удобным для горожан», — заявил Дмитрий Миляев.