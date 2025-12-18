  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу прибыли новые троллейбусы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тулу прибыли новые троллейбусы

Губернатор Дмитрий Миляев 18 декабря посетил предприятие «Тулгорэлектротранс», где осмотрел новую технику.

В Тулу прибыли новые троллейбусы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тулу прибыли два новых троллейбуса «Авангард», такие же, что были закуплены в прошлом году. Новые «рогатые» — низкопольные, с увеличенным автономным ходом: это позволяет им проехать без контактной сети до 20 км. Троллейбусы оборудованы системой отопления и кондиционером, видеокамерами и валидаторами, есть USB-разъемы. Все как в трамваях — «Львятах». В каждом — 31 сидячее место, всего мест 90.

Троллейбусы остаются ключевым и экологичным видом транспорта, соединяющим четыре округа Тулы. Ежедневно на линии выходит 53 машины из общего парка в 78 единиц.

Однако большая часть троллейбусов была приобретена в 2010–2014 годах и выработала свой ресурс. Последнее крупное пополнение парка новыми машинами состоялось в 2014 году, после чего он обновлялся преимущественно за счет бывшей в употреблении московской техники.

Ситуация начала меняться в прошлом году с запуском целевой программы обновления. В её рамках Тула уже получила шесть новых низкопольных троллейбусов «Авангард».

«Мы продолжим планомерно обновлять парк трамваев, автобусов и троллейбусов, используя как городские, так и региональные ресурсы. Наша цель — сделать общественный транспорт Тулы безопасным и удобным для горожан», — заявил Дмитрий Миляев.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:16 +4
Другие статьи по темам
Событие
троллейбус
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1749 2
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3811 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2892 16
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры
сегодня, в 10:20, 27 746 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой два человека погибли в лобовом столкновении ВАЗа и Volkswagen
Под Тулой два человека погибли в лобовом столкновении ВАЗа и Volkswagen
На Оке полиция задержала браконьеров
На Оке полиция задержала браконьеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.