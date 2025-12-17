Илья Беспалов передал два легковых автомобиля воспитанникам и тренерам спортшколы «Велосипедный спорт»

Их будут использовать для перевозки спортивного инвентаря.

Фото администрации Тулы.

На велотреке Центрального стадиона глава администрации Тулы Илья Беспалов передал два легковых автомобиля отечественного производства воспитанникам и тренерам спортшколы «Велосипедный спорт». Машины были приобретены за счет средств бюджета города.

Илья Беспалов «Велосипедный спорт имеет важное значение в истории Тулы. С нашим городом связаны имена прославленных спортсменов-велосипедистов, победителей международных соревнований, которые прославили не только свои имена, но и наш город далеко за пределами нашей страны. И сегодня воспитанники спортивных школ показывают достойные результаты на соревнованиях различных уровней. Администрация города всегда уделяет большое внимание развитию спорта. Мы проводим капитальные ремонты спортивных залов, строим новые спортивные объекты, работаем над улучшением материальной базы наших учреждений спорта. Потому что понимаем, спорт — это здоровье нации».

Новые автомобили будут использовать для перевозки спортивного инвентаря, сопровождения тренировок на шоссе и обеспечения безопасности, а также для поездок к местам проведения соревнований.

Член Президиума Федерации велосипедного спорта России Валерий Гриньковский поблагодарил Илью Беспалова за поддержку велоспорта.

«Для велосипедистов очень важна безопасность в ходе тренировок. Администрация города нашла возможность помочь в приобретении так необходимых для спортсменов автомобилей. Это будет еще одним импульсом развития велосипедного спорта в городе, регионе. А с нас — высокие результаты и победы!» — отметил Гриньковский.

Глава администрации Тулы отметил, что развитие спорта в областной столице будет и дальше поддерживаться.

Спортивной школе олимпийского резерва «Велосипедный спорт» более 50 лет. Здесь занимаются 273 спортсмена, из них в состав спортивной сборной команды страны входит 31 человек.

Среди спортсменов — 5 мастеров спорта России международного класса, 23 мастера спорта России, 37 кандидатов в мастера спорта, 136 перворазрядников и массовых разрядов.

В сезоне 2025 года ребята завоевали на международных соревнованиях 57 медалей различного достоинства, на Спартакиадах, чемпионатах, Кубках и первенствах России — 114 медалей.