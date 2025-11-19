  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Что будут охранять и сколько получать: в регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Что будут охранять и сколько получать: в Тульском регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

На данный момент требуется около 80 человек.

Что будут охранять и сколько получать: в Тульском регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

В Тульской области продолжается набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки.

20251119_22308.jpg

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов:

— Граждане, пребывающие в запасе, заключают контракт с Министерством обороны РФ на три года или на пять лет. Заключившие контракт будут на полном обеспечении, им выдается продовольственное, вещевое и другие виды довольствия. Также они подлежат обязательному страхованию. 

За пребывание в резерве ежемесячно выплачивается от трех до 10 тысяч рублей независимо от того, находится человек дома или на сборах.

А в период проведения сборовых мероприятий обеспечивается денежным довольствием как военнослужащий по контракту — от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

На время участия резервистов в сборовых мероприятиях за ними сохраняются их рабочие места с выплатой среднемесячной зарплаты. Компенсация затрат руководителям предприятий идет через военные комиссариаты муниципальных образований. 

Контрактом предусмотрено прохождение сборов продолжительностью до двух месяцев в год. Сборы зачтут в общую продолжительность службы. Предусмотрено присвоение очередных воинских званий.

Резервисты в течение 14 дней проходят обучение на полигоне Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и других полигонах ВДВ, но не дальше Московской области. Обучение проводится по огневой, инженерной, медицинской подготовке. После этого резервисты допускаются к самостоятельному выполнению задач. Затем формируются мобильные огневые группы противодействия БПЛА, которые привлекаются на сборы для защиты критически важных объектов, расположенных только на территории Тульской области.

В нашем регионе таких объектов два. Служба будет проходить вахтовым методом: резервист заступит на охрану предприятия на срок до 54 дней.

После дежурства следует ротация — возвращение к привычной жизни, а на охрану объекта заступает следующая смена резервистов.

Резервисты могут расторгнуть контракт в любое время. Они не являются военнослужащими, на них не распространяются никакие ограничения, в том числе выезд за границу.

Кто сможет вступить в мобилизационный людской резерв?

Возраст:

  • прапорщики, сержанты и солдаты — не старше 52 лет,
  • младшие офицеры — не старше 57 лет,
  • старшие офицеры — не старше 62 лет.

Образование:

  • минимум — оконченные 9 классов школы. 

Годность по здоровью:

  • отсутствие хронических и социально значимых заболеваний.

Кто не сможет стать резервистом?

  • Гражданин, который отбывал наказание в виде лишения свободы.
  • Гражданин, подвергшийся административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ.
  • Если в отношении гражданина был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание.
  • Если ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Контракт может заключить любой гражданин, пребывающий в запасе. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства и предоставить следующие документы:

  • заявление;
  • фотография (анфас, 9×12 см, на обороте указывается Ф.И.О. и дата);
  • военный билет (военный билет офицера запаса);
  • анкета, заполненная по установленной форме;
  • автобиография (2 экз., в том числе 1 экз. рукописный);
  • копия трудовой книжки;
  • копии документов об образовании;
  • служебная характеристика с последнего места работы (учебы, службы);
  • копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей;
  • копия паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии);
  • СНИЛС;
  • выписка из лицевого счета для зачисления денежного довольствия.
     

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
сегодня, в 13:57 −6
Другие статьи по темам
Событие
резервисты охрана объектов
Место
Тула Тульская область
За год Тульская область потеряла больше 13 тысяч жителей
Жизнь Тулы и области
За год Тульская область потеряла больше 13 тысяч жителей
сегодня, в 11:41, 64 6749 1
Что будут охранять и сколько получать: в Тульском регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА
Жизнь Тулы и области
Что будут охранять и сколько получать: в Тульском регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА
сегодня, в 13:57, 65 7165 -6
Опыт побеждает молодость: каждый десятый работник Тульской области — старше 60 лет
Жизнь Тулы и области
Опыт побеждает молодость: каждый десятый работник Тульской области — старше 60 лет
сегодня, в 15:00, 43 817 -1
Ребенок упал с 4-метровой высоты в затопленный подвал жилого дома
Жизнь Тулы и области
Ребенок упал с 4-метровой высоты в затопленный подвал жилого дома
сегодня, в 17:18, 38 2464 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С начала отопительного сезона туляки больше трех тысяч раз жаловались на холодные батареи
С начала отопительного сезона туляки больше трех тысяч раз жаловались на холодные батареи
Обезумевшему светофору на Красноармейском вызвали бригаду диагностов
Обезумевшему светофору на Красноармейском вызвали бригаду диагностов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.