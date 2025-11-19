Что будут охранять и сколько получать: в Тульском регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

В Тульской области продолжается набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки.
Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов:
— Граждане, пребывающие в запасе, заключают контракт с Министерством обороны РФ на три года или на пять лет. Заключившие контракт будут на полном обеспечении, им выдается продовольственное, вещевое и другие виды довольствия. Также они подлежат обязательному страхованию.
За пребывание в резерве ежемесячно выплачивается от трех до 10 тысяч рублей независимо от того, находится человек дома или на сборах.
А в период проведения сборовых мероприятий обеспечивается денежным довольствием как военнослужащий по контракту — от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.
На время участия резервистов в сборовых мероприятиях за ними сохраняются их рабочие места с выплатой среднемесячной зарплаты. Компенсация затрат руководителям предприятий идет через военные комиссариаты муниципальных образований.
Контрактом предусмотрено прохождение сборов продолжительностью до двух месяцев в год. Сборы зачтут в общую продолжительность службы. Предусмотрено присвоение очередных воинских званий.
Резервисты в течение 14 дней проходят обучение на полигоне Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и других полигонах ВДВ, но не дальше Московской области. Обучение проводится по огневой, инженерной, медицинской подготовке. После этого резервисты допускаются к самостоятельному выполнению задач. Затем формируются мобильные огневые группы противодействия БПЛА, которые привлекаются на сборы для защиты критически важных объектов, расположенных только на территории Тульской области.
В нашем регионе таких объектов два. Служба будет проходить вахтовым методом: резервист заступит на охрану предприятия на срок до 54 дней.
После дежурства следует ротация — возвращение к привычной жизни, а на охрану объекта заступает следующая смена резервистов.
Резервисты могут расторгнуть контракт в любое время. Они не являются военнослужащими, на них не распространяются никакие ограничения, в том числе выезд за границу.
Кто сможет вступить в мобилизационный людской резерв?
Возраст:
- прапорщики, сержанты и солдаты — не старше 52 лет,
- младшие офицеры — не старше 57 лет,
- старшие офицеры — не старше 62 лет.
Образование:
- минимум — оконченные 9 классов школы.
Годность по здоровью:
- отсутствие хронических и социально значимых заболеваний.
Кто не сможет стать резервистом?
- Гражданин, который отбывал наказание в виде лишения свободы.
- Гражданин, подвергшийся административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ.
- Если в отношении гражданина был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание.
- Если ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.
Контракт может заключить любой гражданин, пребывающий в запасе. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства и предоставить следующие документы:
- заявление;
- фотография (анфас, 9×12 см, на обороте указывается Ф.И.О. и дата);
- военный билет (военный билет офицера запаса);
- анкета, заполненная по установленной форме;
- автобиография (2 экз., в том числе 1 экз. рукописный);
- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании;
- служебная характеристика с последнего места работы (учебы, службы);
- копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей;
- копия паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии);
- СНИЛС;
- выписка из лицевого счета для зачисления денежного довольствия.