Что будут охранять и сколько получать: в Тульском регионе набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

На данный момент требуется около 80 человек.

В Тульской области продолжается набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов:

— Граждане, пребывающие в запасе, заключают контракт с Министерством обороны РФ на три года или на пять лет. Заключившие контракт будут на полном обеспечении, им выдается продовольственное, вещевое и другие виды довольствия. Также они подлежат обязательному страхованию.

За пребывание в резерве ежемесячно выплачивается от трех до 10 тысяч рублей независимо от того, находится человек дома или на сборах.

А в период проведения сборовых мероприятий обеспечивается денежным довольствием как военнослужащий по контракту — от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

На время участия резервистов в сборовых мероприятиях за ними сохраняются их рабочие места с выплатой среднемесячной зарплаты. Компенсация затрат руководителям предприятий идет через военные комиссариаты муниципальных образований.

Контрактом предусмотрено прохождение сборов продолжительностью до двух месяцев в год. Сборы зачтут в общую продолжительность службы. Предусмотрено присвоение очередных воинских званий.

Резервисты в течение 14 дней проходят обучение на полигоне Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и других полигонах ВДВ, но не дальше Московской области. Обучение проводится по огневой, инженерной, медицинской подготовке. После этого резервисты допускаются к самостоятельному выполнению задач. Затем формируются мобильные огневые группы противодействия БПЛА, которые привлекаются на сборы для защиты критически важных объектов, расположенных только на территории Тульской области.

В нашем регионе таких объектов два. Служба будет проходить вахтовым методом: резервист заступит на охрану предприятия на срок до 54 дней.

После дежурства следует ротация — возвращение к привычной жизни, а на охрану объекта заступает следующая смена резервистов.

Резервисты могут расторгнуть контракт в любое время. Они не являются военнослужащими, на них не распространяются никакие ограничения, в том числе выезд за границу.

Кто сможет вступить в мобилизационный людской резерв?

Возраст:

прапорщики, сержанты и солдаты — не старше 52 лет,

младшие офицеры — не старше 57 лет,

старшие офицеры — не старше 62 лет.

Образование:

минимум — оконченные 9 классов школы.

Годность по здоровью:

отсутствие хронических и социально значимых заболеваний.

Кто не сможет стать резервистом?

Гражданин, который отбывал наказание в виде лишения свободы.

Гражданин, подвергшийся административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ.

Если в отношении гражданина был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание.

Если ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Контракт может заключить любой гражданин, пребывающий в запасе. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства и предоставить следующие документы: