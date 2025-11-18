В Тульской области запустили программу защиты детей и подростков: как она будет работать

Правительство Тульской области утвердило новый региональный проект «Комплексная безопасность, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Он рассчитан до 2030 года.
Основная цель программы — снизить риск попадания детей и подростков в опасные жизненные обстоятельства, минимизировать детскую преступность и жестокое обращение, создать систему качественной поддержки тех, кто оказался в сложной ситуации.
Общая численность несовершеннолетних в регионе — около 238 980 человек.
Возрастные группы:
- до 3 лет — 37 756 детей,
- от 4 до 10 лет — 95 573 ребенка,
- от 11 до 14 лет — 59 002 подростка,
- от 15 до 17 лет — 42 821 подросток.
Особое внимание уделено группе детей, оказавшихся в неблагоприятной жизненной ситуации:
- дети из малоимущих семей — 4775 детей в 1758 семьях;
- неполные семьи — 27 447 детей в 15 324 семьях;
- многодетные семьи — 49 039 детей в 17 716 семьях;
- родители, находящиеся в социально опасном положении, — 2907 детей в 1501 семье;
- семьи, находящиеся на контроле в социальных службах, — 4730 детей в 2678 семьях.
Осиротевших и лишившихся попечительства детей в регионе 2850. Из них:
- в приемных семьях воспитываются 2511,
- 297 находятся в спецучреждениях,
- 13 подростков отбывают наказание, не связанное с изоляцией от общества.
В Тульской области зафиксировано минимальное увеличение преступлений, совершенных исключительно подростками (до 199 случаев, +1%). Снизилось число групповых преступлений (-28,2%) и повторных проступков (-31,8%).
Также произошло снижение числа нарушений против половой неприкосновенности на 3%. Однако тревожит быстрый рост числа преступлений в цифровой среде — плюс 42,9%. Кроме того, увеличилось число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в случаях сексуального насилия (до 79 человек, +5,3%).
Как будет работать программа
Основной упор сделан на системный подход к защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений и оказанию социальной и медицинской помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Система профилактики безнадзорности и правонарушений
В регионе создадут базу данных детей, находящихся в тяжёлом жизненном положении. Каждый случай станет объектом отдельной работы с семьей и самим ребёнком. Будет проводиться постоянный мониторинг правонарушений и контроля ситуации в образовательных учреждениях.
Медицинская и психологическая поддержка
Организуются регулярные осмотры и лечение детей, нуждающихся в медпомощи. Будут подготовлены специалисты и волонтёры, способные оказать первую психологическую помощь и провести диагностику стрессового состояния. Граждане получат доступ к горячей линии экстренной психологической помощи.
Безопасность и физическая активность
Активно начнётся развитие спортивной инфраструктуры и массовая культурная и спортивная работа. Будут проводиться массовые мероприятия, акции и соревнования, призванные привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни.
Образовательные инициативы
Будут разработаны дополнительные образовательные программы для педагогов и психологов, помогающие выявить ранние признаки возможных отклонений и вредные привычки. В школах откроются творческие кружки и секции, направленные на развитие таланта и интеллекта детей.
Социальная адаптация и интеграция
Подростки, стоящие на учёте в правоохранительных органах, получат специальные возможности трудоустройства. Начнется реализация социальных проектов и выделение грантов для активной молодёжи.
Будут внедрены новые инструменты юридической консультации и расследований по жалобам на случаи жестокого обращения с детьми. Каждое подобное обращение будет рассматриваться оперативно и профессионально.