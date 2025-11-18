В Тульской области запустили программу защиты детей и подростков: как она будет работать

Проект рассчитан до 2030 года.

Фото Алексея Пирязева.

Правительство Тульской области утвердило новый региональный проект «Комплексная безопасность, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Он рассчитан до 2030 года.

Основная цель программы — снизить риск попадания детей и подростков в опасные жизненные обстоятельства, минимизировать детскую преступность и жестокое обращение, создать систему качественной поддержки тех, кто оказался в сложной ситуации.

Общая численность несовершеннолетних в регионе — около 238 980 человек.

Возрастные группы:

до 3 лет — 37 756 детей,

от 4 до 10 лет — 95 573 ребенка,

от 11 до 14 лет — 59 002 подростка,

от 15 до 17 лет — 42 821 подросток.

Особое внимание уделено группе детей, оказавшихся в неблагоприятной жизненной ситуации:

дети из малоимущих семей — 4775 детей в 1758 семьях;

неполные семьи — 27 447 детей в 15 324 семьях;

многодетные семьи — 49 039 детей в 17 716 семьях;

родители, находящиеся в социально опасном положении, — 2907 детей в 1501 семье;

семьи, находящиеся на контроле в социальных службах, — 4730 детей в 2678 семьях.

Осиротевших и лишившихся попечительства детей в регионе 2850. Из них:

в приемных семьях воспитываются 2511,

297 находятся в спецучреждениях,

13 подростков отбывают наказание, не связанное с изоляцией от общества.

В Тульской области зафиксировано минимальное увеличение преступлений, совершенных исключительно подростками (до 199 случаев, +1%). Снизилось число групповых преступлений (-28,2%) и повторных проступков (-31,8%).

Также произошло снижение числа нарушений против половой неприкосновенности на 3%. Однако тревожит быстрый рост числа преступлений в цифровой среде — плюс 42,9%. Кроме того, увеличилось число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в случаях сексуального насилия (до 79 человек, +5,3%).

Как будет работать программа

Основной упор сделан на системный подход к защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений и оказанию социальной и медицинской помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Система профилактики безнадзорности и правонарушений

В регионе создадут базу данных детей, находящихся в тяжёлом жизненном положении. Каждый случай станет объектом отдельной работы с семьей и самим ребёнком. Будет проводиться постоянный мониторинг правонарушений и контроля ситуации в образовательных учреждениях.

Медицинская и психологическая поддержка

Организуются регулярные осмотры и лечение детей, нуждающихся в медпомощи. Будут подготовлены специалисты и волонтёры, способные оказать первую психологическую помощь и провести диагностику стрессового состояния. Граждане получат доступ к горячей линии экстренной психологической помощи.

Безопасность и физическая активность

Активно начнётся развитие спортивной инфраструктуры и массовая культурная и спортивная работа. Будут проводиться массовые мероприятия, акции и соревнования, призванные привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни.

Образовательные инициативы

Будут разработаны дополнительные образовательные программы для педагогов и психологов, помогающие выявить ранние признаки возможных отклонений и вредные привычки. В школах откроются творческие кружки и секции, направленные на развитие таланта и интеллекта детей.

Социальная адаптация и интеграция

Подростки, стоящие на учёте в правоохранительных органах, получат специальные возможности трудоустройства. Начнется реализация социальных проектов и выделение грантов для активной молодёжи.

Будут внедрены новые инструменты юридической консультации и расследований по жалобам на случаи жестокого обращения с детьми. Каждое подобное обращение будет рассматриваться оперативно и профессионально.