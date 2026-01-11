Тульский «Арсенал» приглашает на Валенкобол

Фото Екатерины Беловой из архива Myslo.

15 февраля в 11.00 на малом поле стадиона академии «Арсенал» пройдёт ежегодный турнир по валенкоболу. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Для участия нужно собрать команду не менее чем из пяти игроков (4 футболиста в поле + вратарь, допускается наличие игроков для выхода на замену).

Для регистрации команды нужно написать личное сообщение сотруднику клуба Денису Демидову.

Обязательное условие — наличие собственных валенок (к игре не будут допущены игроки в унтах, дутиках и прочей обуви). Подробности — в соцсетях тульского «Арсенала».