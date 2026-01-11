  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульский «Арсенал» приглашает на Валенкобол - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский «Арсенал» приглашает на Валенкобол

Заявки для участия в турнире необходимо отправлять заранее.

Тульский «Арсенал» приглашает на Валенкобол
Фото Екатерины Беловой из архива Myslo.

15 февраля в 11.00 на малом поле стадиона академии «Арсенал» пройдёт ежегодный турнир по валенкоболу. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Для участия нужно собрать команду не менее чем из пяти игроков (4 футболиста в поле + вратарь, допускается наличие игроков для выхода на замену).

Для регистрации команды нужно написать личное сообщение сотруднику клуба Денису Демидову.

Обязательное условие — наличие собственных валенок (к игре не будут допущены игроки в унтах, дутиках и прочей обуви). Подробности — в соцсетях тульского «Арсенала».

Сюжет: Арсенал
Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 
Спорт
Затопленная квартира и вопросы от миграционной службы: почему Рейес не вернулся в «Арсенал» 
вчера, в 16:20, 15 1264 0
Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска
Спорт
Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска
вчера, в 13:42, 20 1382 2
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр
Спорт
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска и прошли медосмотр
10 января, в 14:14, 18 1257 -1
Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков
Жизнь Тулы и области
Умер бывший клубный врач тульского «Арсенала» Александр Костюченков
4 января, в 16:50, 4 2467 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
11 января, в 17:29 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсенал Валенкобол
В Тульской области создадут два новых министерства
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создадут два новых министерства
вчера, в 17:44, 58 2274 -10
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
вчера, в 07:00, 219 1975 5
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
Жизнь Тулы и области
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
вчера, в 08:47, 75 2642 0
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Жизнь Тулы и области
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
вчера, в 13:00, 38 1971 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Следующие длинные выходные россиян ждут в феврале
Следующие длинные выходные россиян ждут в феврале
Синоптики спрогнозировали аномальные морозы до -30 градусов
Синоптики спрогнозировали аномальные морозы до -30 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.