В Туле выбрали победителей областного детского фестиваля «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2026»

В финале приняли участие талантливые девочки и мальчики от 5 до 12 лет из Тулы и Тульской области.

В Туле выбрали победителей областного детского фестиваля «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2026»

Конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2026» — это отборочный тур на Всероссийские конкурсы «Мини-мисс и Мини-мистер Россия» и «Юные Мисс и Мистер Россия». 

Эксклюзивным представителем этих проектов по Тульскому региону выступает модельное агентство Gold Models. Фестиваль призван выявлять и всесторонне поддерживать наиболее талантливых детей, содействовать их творческому развитию. 

7F5A0932.jpg
 
В финале приняли участие талантливые девочки и мальчики от 5 до 12 лет из Тулы и Тульской области. В течение двух недель ребята осваивали основы дефиле и актерского мастерства, сценическое движение, репетировали творческие номера, готовили костюмы к выступлениям. 

7F5A0923.jpg

Мероприятие традиционно состояло из визитки, конкурса талантов и дефиле в вечерних платьях и костюмах. 

_Z5A0250.jpg

По результатам голосования жюри главные титулы распределились следующим образом:

  • «Мини-мисс Gold Models» завоевала Екатерина Лаврухина.

7F5A2026.jpg

  • Гран-при «Юная Мисс Тула» выиграла Мария Векилова.
  • Гран-при «Мини-мисс Тула» и «Мини-мисс Талант» — Дарья Ефимова.

_Z5A0179.jpg

  • Гран-при «Мини-мистер Тула» — Алексей Уткин.

С присвоением титулов всем ребятам вручили приглашения на Всероссийский конкурс «Лучшая модель России — 2026», Екатерину Лаврухину и Точеных Валерию пригласили на съемки телепроекта Brands& Trends для международного телеканала fashion.tv, сертификаты на международный конкурс талантов «Гордость Нации», съемки для брендов, обучение в школе моделей.

_Z5A0150.jpg

Победителям вручили эксклюзивные короны, кубки, титульные ленты с кристаллами SWAROVSKI и официальные свидетельства на участие в Национальных конкурсах «Мини-мисс и Мини-мистер Россия» и «Юные Мисс и Мистер Россия». 

Фотограф:
сегодня, в 16:00 −1
