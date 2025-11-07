  1. Моя Слобода
Актер театра и кино Андрей Межулис выступит с романсами в Туле

Межулис – актер Московского театра имени Моссовета. У него более 200 проектов в кино и театре.

Фото Тульского музейного объединения.

Только один концерт даст заслуженный артист РФ Андрей Межулис в Музее П. Н. Крылова. Актер представит программы «Русские романсы XIX — начала XX веков» и «Вертинский навсе времена». В последнюю вошли песни, письма, воспоминания Александра Вертинского. 

Концерт пройдет в рамках передвижной выставки «Лидия Вертинская. Графика». В экспозиции представлены работы — графика и линогравюры, выполненные известной актрисой, художником, супругой знаменитого шансонье Александра Вертинского — Лидией Вертинской. 

Проект организован Благотворительным фондом актеров при содействии Национального фонда поддержки правообладателей совместно с дочерью художницы, народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской.

Концерт пройдет 9 ноября в 14.00 по адресу: Тула, ул. Кутузова, д. 10. Вход свободный. 12+.

8 ноября, в 20:11 +3
