Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру

Фото из тг-канала Дмитрия Миляева.

Как стало известно Myslo, причиной взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино могла стать утечка в квартире на первом этаже. Жители дома почувствовали запах и позвонили в аварийку.

Специалисты газовой службы приехали на место и стучали в квартиру с предполагаемой утечкой. В этот момент и произошел взрыв. Специалист аварийной службы получил травмы.

Всего пострадавших трое.

По словам главы администрации Куркинского района Геннадия Калины, предварительно, под завалами больше нет пострадавших.

Жители, которые забили тревогу из-за запаха газа, вышли на улицу. Вероятнее всего, это позволило избежать большого числа пострадавших.

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.