Обзор Myslo: новогодние ёлки и спектакли для детей в Туле

Рассказываем, куда сходить с малышами. Внимание: в программе возможны изменения. Актуальную информацию ищите на сайте учреждений.

Музей оружия

Октава

Тульский экзотариум

Шоу «Йети! Дети! Новый год!»

ГИМ

Ремесленный двор «Добродей»

Спектакль на льду «Снегурочка» в Ледовом

ТЮЗ

Театр «Эрмитаж»

Балет «Щелкунчик» в ГКЗ

«Облачные Клоуны. Новогоднее шоу для всей семьи»

Театр кукол

Филармония

Театрализованное представление «Новогодний компас Богатырского Шлема»

Когда: 25, 26, 29 декабря.

Где: Тула, ул. Октябрьская, 2.

Знаете ли вы, что Дед Мороз — самый быстрый волшебник на свете? Он успевает за одну ночь побывать в разных уголках нашей необъятной страны — от востока до запада. А не сбиться с маршрута ему помогает новогодний компас.

Но что будет, если главным волшебником Нового года захочет стать таинственный чародей Ферро-Маг и заколдует компас Деда Мороза?

Не страшно! Разрушить его ферро-магнетизм и злые чары смогут сила и отвага Стальных стражей музея оружия, мудрость и искусство хранителей древних секретов — тульских мастеров, а также крепкая дружба и горячие сердца смелых помощников — мальчишек и девчонок — участников сказочного путешествия.

6+

«Магия новогоднего письма — 2026»

Когда: 2, 3, 4, 5 января.

Где: Тула, ул. Октябрьская, 2.

Детская интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Под куполом здания-шлема у 10-метровой красавицы-елки юных гостей ждут приключения, веселые игры, новогодние песни и праздничный хоровод вместе со сказочными героями.

0+

Билеты можно приобрести на сайте Музея оружия.

Когда: 20 декабря в 15.00.

Где: Центральный переулок, 18, кластер «Октава».

Это праздник для всей семьи — со спектаклем, подарками и танцами. В программе:

семейный квест, мастер-классы и игры,

маркет и аквагрим,

спектакль «Щелкунчик», в котором участвуют актеры и зрители,

детская рейв-вечеринка с диджеем.

В билет входит подарок со сладким и сувенирами.

Билеты на сайте кластера «Октава». 6+

Когда: с 16 по 28 декабря.

Где: ЦПКиО им. П. П. Белоусова, к. 10.

Снежная королева решила сорвать праздник и превратила животных-помощников Деда Мороза в ёлочные игрушки, а подарки утаила в сундуке, спрятав от него ключ. Чтобы разрушить чары, ребята вместе со сказочным помощником должны будут пройти все испытания. Для этого им придётся научиться прыгать, как кролики, создавать настоящий снег, разгадывать загадки. В благодарность за спасение каждое животное подарит подсказку, одна из которых и поможет открыть сундук с подарками.

После завершения мероприятия у ребят будет возможность погулять по экспозиции и понаблюдать за животными.

Билеты на сайте Тульского экзотариума. 6+

Когда: 29 декабря, 4 и 5 января.

Где: Центр культуры и досуга, ул. Металлургов, 22.

Что будет, если главный новогодний волшебник возьмет внеплановый отпуск? Кто придет на его место? Скоро все узнаете! Встречайте Новый год с самым добрым и смешным Йети. Гостей ждут песни, танцы, интерактив.

Информация о билетах на сайте ГКЗ. 0+

Когда: 28 декабря, 2–7 января.

Где: Филиал Исторического музея в Туле, ул. Металлистов, 10.

Много разных народов живет в России, и праздники отмечают по-своему. Одни приносят из леса не ель, а дуб, а иные и вовсе празднуют Новый год дважды. Участники театрализованного представления побывают в гостях у путешественника XIX века, исколесившего Российскую империю от Кавказских гор до Чукотки. Он расскажет, кого повстречал на необъятных российских просторах и какие истории интересные от людей послушал. В ходе мастер-класса ребята изготовят игрушку-марионетку по мотивам сказок народов России.

Нарядные и маскарадные костюмы участников приветствуются.

Информация о билетах на сайте ГИМа. 6+

Когда: 27 декабря, 3, 6, 8, 9, 10 января.

Где: ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-а, б

Новогодняя программа создана специально для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу народных традиций, узнать секреты старинных ремесел — кузнечного и плотницкого.

Гости увидят, как выглядела глиняная игрушка-лошадка в исполнении мастеров из разных регионов нашей страны, узнают, как деревянный конек на крыше избы мог рассказать о том, кто в ней живет, познакомятся с «конем педальным», примут участие в мастер-классе.

Билеты на сайте «Добродея». 6+

Когда: 4 января.

Где: Ледовый дворец Тулы.

Новогодняя сказка о любви, разнообразии ее форм и проявлений. Сюжет вдохновлен произведением А. Н. Островского — великой русской пьесой о силе любви.

Это спектакль нового поколения, в котором драматургия, балет, фигурное катание и музыкальное шоу соединяются в одно зрелищное и чувственное действо. Здесь традиционная русская культура переплетается с языком современности, каждое скольжение конька превращается в историю, лед становится сценой, а движение — словом.

На льду — звезды фигурного катания.

6+

Когда: 18-21, 23, 25, 27, 28, 30 декабря, 2–11 января.

Где: Театр юного зрителя, ул. Коминтерна, 2.

Сказка по пьесе Владимира Илюхова. В Новый год для Золушки готовят торжественный бал, новые наряды и невероятные приключения. Но едва она и Принц открывают праздник, как волшебство оборачивается новой опасностью — появляются пираты и похищают героиню.

Билеты на сайте ТЮЗа. 6+

Спектакль «Щелкунчик»

Когда: 23 и 24 декабря, 6 и 7 января.

Где: пр. Ленина, 85, к. 4.

Сказка о доброй девочке Мари, храбром Щелкунчике, коварной Мышиной королеве и ее сыне Мышульце оживает на сцене театра «Эрмитаж», превращаясь в реальную историю, страшную и опасную, увлекательную и интересную, трагическую, но вместе с тем романтическую.

6+

Спектакль «Морозко»

Когда: 25 и 26 декабря, 4 и 5 января.

Где: пр. Ленина, 85, к. 4.

По мотивам русской народной сказки (пьеса Н. Коляды). День и ночь трудится Настенька, чтобы угодить злобной мачехе и капризной сестре, а в ответ не видит ни ласки, ни благодарности. А потом и вовсе решают они избавиться от красавицы, отправив ее в зимний лес, волкам на съедение, Бабе-яге на растерзание. И остается Настенька замерзать на морозе, одна-одинёшенька.

6+

Спектакль «Золушка»

Когда: 27 декабря.

Где: пр. Ленина, 85, к. 4.

Эта история о трудолюбии и скромности, добром сердце и настоящей любви позволит детям и взрослым ещё раз убедиться, что добро всегда сильнее зла, а человек рано или поздно получает то, чего заслуживает.

6+

Спектакль «Снежная королева»

Когда: 29 и 30 декабря, 2 и 3 января.

Где: пр. Ленина, 85, к. 4.

Волшебство по мотивам сказки Андерсена. В далёком северном краю, где вековые снега хранят свои тайны, живёт могущественная Снежная королева. Каждый год она посылает на землю зиму, укутывая мир в серебристое покрывало снега. Но в этот раз её сердце задумало нечто особенное.

6+

Информация о билетах на сайте «Эрмитажа».

Когда: 7 января.

Где: Городской концертный зал.

Спектакль музыкально-хореографической сказки «Щелкунчик» в постановке заслуженного работника культуры РФ Екатерины Мироновой.

0+

Когда: 30 декабря в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В этот вечер на сцену выйдут сказочные персонажи. Каждый желающий может побывать на сцене в качестве артиста. Сказочное шоу создано в лучших традициях театральной клоунады.

Информация о билетах на сайте ГКЗ. 0+

Волшебная тайна зимнего леса

Когда: 20 и 21 декабря, 8 и 9 января.

Где: ул. Советская, 62/15.

Милая новогодняя сказка М. Супонина. Это история о маленьком медвежонке, который никогда не видел снега. Но этой зимой он решил не ложиться в спячку, потому что захотел узнать, что такое настоящая зима и настоящий Новый год.

0+

Новогодняя интермедия и спектакль «12 месяцев»

Когда: 27, 28 и 31 декабря, 2-5, 7 января.

Где: ул. Советская, 62/15.

Спектакль по мотивам народной словацкой сказки «Злая мачеха, добрая падчерица». Постановочная группа выбрала сценический приём «чёрный кабинет». Благодаря этому артистов не видно, и создаётся впечатление, что куклы живут самостоятельно.

0+

Кремлёвская ёлка в атриуме

Когда: 2–7 января.

Где: атриум Тульского кремля, ул. Менделеевская, 12-в.

«Новый год офлайн, Или спасите Деда Мороза». Новогоднее шоу оживит любимых героев русских сказок. Вот только Дед Мороз окажется пленником виртуальной реальности. Чтобы вернуть праздник в реальный мир, ребятам вместе с героями шоу предстоит победить козни Кощея Бессмертного, вооружившегося искусственным интеллектом, пройти испытания и разгадать сказочный квиз.

0+

Билеты на сайте театра.

Когда: 20, 21, 22, 23 декабря.

Где: Тульская областная филармония, пр. Ленина, 51.

В Новый год могут происходить самые разные чудеса. А если написать письмо Деду Морозу — чудо произойдет обязательно.

Главный герой сказки — маленький мальчик — верит в то, что Деду Морозу подвластно любое волшебство, и просит его оживить любимого плюшевого мишку Винни.

Информация о билетах на сайте филармонии. 0+