Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В Ефремове 39-летний мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов.

Следствием установлено, что 3 марта обвиняемый собрал возле реки Красивая Меча кусты дикорастущей конопли, затем высушил растения и изготовил часть наркотической смеси для личного употребления. Смесь мужчина хранил у себя дома.

А в ходе обыска полицейские обнаружили еще и 130 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Разрешение на их хранение у обвиняемого не имелось.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.