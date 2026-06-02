На встрече с Президентом России Владимиром Путиным детский омбудсмен Мария Львова-Белова представила новый рейтинг субъектов РФ, оценив ситуацию с социальным сиротством. Тульская область была включена в список «регионов-прорывов», которые за последний год добились значительного улучшения показателей и существенно поднялись в рейтинге.

Успех региона неслучаен: недавно губернатор Дмитрий Миляев делился практикой Тульской области на заседании Совета при Президенте. Его работу высоко оценили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Как отметила сама Мария Львова-Белова, именно такая системная работа на местах «позволила добиться тех результатов, которые у нас сейчас есть».

Представленный Президенту рейтинг оценивает комплекс мер: снижение общего числа социальных сирот, уменьшение количества детей в детских домах и эффективность помощи семьям для предотвращения отказов от детей. По итогам 2025 года ситуация выглядит следующим образом:

число выявленных социальных сирот составило 22 тысячи, что на 16,9% (почти на 17%) меньше, чем в 2024 году.

Численность детей, у которых родители лишены или ограничены в родительских правах, составила 16 400. Этот показатель снизился на 25,5% по сравнению с предыдущим годом.

Омбудсмен также привела данные о фактической численности детей, проживающих в учреждениях. За два неполных года работы при поддержке семей удалось снизить эту цифру на 18,3% — с 60 000 до 49 000.