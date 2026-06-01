В 2005 году Василий Маркович был удостоен звания «Почетный гражданин города Тулы», а в прошлом году стал Почетным гражданином Тульской области.

От имени жителей оружейной столицы с праздником Василия Марковича поздравил глава городской администрации Илья Беспалов. Он поблагодарил ветерана за проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны, за свободу и наше будущее.

– Пусть вас согревают любовь и забота близких людей. Оставайтесь для всех нас примером жизнелюбия, мудрости, стойкости и оптимизма еще долгие годы. Вы – настоящая гордость Тулы! – сказал Илья Ильич.

Василий Маркович родился 1 июня 1924 года. В 1941 году, окончив 9 классов, он отправился на фронт добровольцем. Проявив доблесть и героизм, сражался на Юго-Западном, Сталинградском и 2-м Украинском фронтах.