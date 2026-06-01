Участниками проекта станут школьники, отдыхающие в оздоровительных лагерях. В игровом формате ребята знакомятся с современными технологиями, цифровой грамотностью и востребованными ИТ-профессиями.

Для участников подготовили обновленную программу по искусственному интеллекту, кибербезопасности и цифровым технологиям. Детей ждут:

  • квизы и интерактивные задания,
  • настольные и командные игры,
  • занятия по искусственному интеллекту,
  • знакомство с основами кибербезопасности,
  • обучение безопасному поведению в интернете,
  • развитие цифровой грамотности,
  • работа с информацией и проверка источников,
  • знакомство с современными цифровыми сервисами и ИТ-профессиями.

Особое внимание в новом сезоне уделят навыкам, которые помогают распознавать недостоверную информацию, противостоять интернет-манипуляциям и ответственно использовать технологии.

