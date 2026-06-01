Участниками проекта станут школьники, отдыхающие в оздоровительных лагерях. В игровом формате ребята знакомятся с современными технологиями, цифровой грамотностью и востребованными ИТ-профессиями.
Для участников подготовили обновленную программу по искусственному интеллекту, кибербезопасности и цифровым технологиям. Детей ждут:
- квизы и интерактивные задания,
- настольные и командные игры,
- занятия по искусственному интеллекту,
- знакомство с основами кибербезопасности,
- обучение безопасному поведению в интернете,
- развитие цифровой грамотности,
- работа с информацией и проверка источников,
- знакомство с современными цифровыми сервисами и ИТ-профессиями.
Особое внимание в новом сезоне уделят навыкам, которые помогают распознавать недостоверную информацию, противостоять интернет-манипуляциям и ответственно использовать технологии.
