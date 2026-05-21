21 мая в областном центре молодежи представители власти и ИТ-компаний обсудили защиту данных, импортозамещение и борьбу с кибератаками.

Форум прошел при поддержке министерства цифрового развития и связи Тульской области. В числе организаторов и партнеров — региональные ИТ-компании «Бревис», «Лаборатория безопасности», а также «Аксофт» и «Код Безопасности».

Главной темой конференции стало объединение усилий государства и бизнеса для защиты цифровой инфраструктуры. Участники обсуждали вопросы импортозамещения, безопасности персональных данных и внедрения российских решений для защиты госсектора и промышленности.

Заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области Роман Борисов отметил, что сегодня кибербезопасность требует постоянного взаимодействия между регионами, ИТ-компаниями и профессиональным сообществом.

— Такие площадки важны для обмена практиками, обсуждения реальных кейсов и выстраивания профессиональных связей. Это помогает находить новые решения для развития цифровой сферы, — подчеркнул он.

Генеральный директор компании «Лаборатория безопасности» Светлана Поверенная заявила, что интерес к форуму заметно вырос после первой конференции.

— Мы увидели, насколько такая площадка востребована для бизнеса и профессионального сообщества. Проект развивается и масштабируется, — отметила она.

О будущем Тулы как ИТ-центра говорил и руководитель компании «Бревис» Антон Суслин.

— Хочется, чтобы о Туле говорили не только как об оружейной столице, но и как о мощном ИТ-хабе, где работают сильные программисты, архитекторы и специалисты по информационной безопасности, — сказал он.

Одним из центральных событий дня стала работа киберполигона. Участники в режиме реального времени отрабатывают сценарии отражения компьютерных атак, что позволяет протестировать готовность к инцидентам в условиях, приближенных к боевым.

Специальным гостем конференции выступил Андрей Масалович, известный в сетевой среде под псевдонимом «КиберДед» российский учёный, преподаватель, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке

Конференция «КиберПро Тула 2026» проводится второй год подряд и уже стала одной из главных площадок региона для связи между властью, бизнесом и разработчиками решений в сфере кибербезопасности.